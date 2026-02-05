Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo verfügbar

7 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Image: Depositphotos

Zwei neue Spiele sind ab heute neu im Xbox Game Pass dabei.

Der Xbox Game Pass startet mit zwei Neuzugängen in den 5. Februar 2026 und deckt dabei ein ungewöhnlich breites Spektrum ab.

Einerseits steht mit Madden NFL 26 der neueste Ableger der traditionsreichen Football‑Reihe bereit, andererseits feiert Paw Patrol Rescue Wheels: Championship seinen Einzug ins Abo – ein Titel, der vor allem jüngere Spieler und Familien anspricht.

Madden NFL 26 ist ab heute über Cloud, Konsole und PC spielbar und steht sowohl Game Pass Ultimate‑ als auch PC Game Pass‑Mitgliedern zur Verfügung.

Die diesjährige Ausgabe setzt erneut auf eine Mischung aus verbesserten Animationen, aktualisierten Kadern und neuen Gameplay‑Systemen, die den Sport noch dynamischer inszenieren sollen. Für Fans der Reihe bedeutet der Day‑One‑Release im Game Pass einen direkten Zugang ohne zusätzliche Kosten.

Parallel dazu erscheint Paw Patrol Rescue Wheels: Championship im Abo – und zwar auf Cloud, Konsole, Handheld und PC.

Der Titel ist für Game Pass Ultimate, Premium und PC Game Pass verfügbar. Die Mischung aus Rennen, Minispielen und bekannten Charakteren aus der Paw‑Patrol‑Welt richtet sich klar an ein jüngeres Publikum, bietet aber genug Abwechslung, um auch Eltern beim gemeinsamen Spielen einzubinden.

Xbox Game Pass  – Februar 2026

  • 05. Februar 2026 – Madden NFL 26 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 05. Februar 2026 – Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Mit diesen beiden Releases zeigt der Game Pass erneut, wie breit das Angebot aufgestellt ist. Von realistischem Sport bis hin zu familienfreundlicher Action – der 5. Februar liefert für nahezu jede Zielgruppe einen passenden Einstieg.

7 Kommentare Added

  3. Ralle89 78820 XP Tastenakrobat Level 4 | 05.02.2026 - 06:54 Uhr

    Die beiden Spiele sind nicht mein Fall aber Danke für die Info 👍🏻😊

    0
  7. Robilein 1211950 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.02.2026 - 07:07 Uhr

    Danke für die Info. Paw Patrol Rescue Wheels: Championship wäre doch etwas dafür mit den Kids zu zocken.

    0

