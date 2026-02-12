Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo verfügbar

Zwei neue Xbox Game Pass‑Spiele sind ab heute verfügbar!

Der Game Pass erweitert sein Line‑up um zwei neue Titel, die ab heute, 12. Februar 2026, im Abo verfügbar sind – sowohl im Game Pass Ultimate als auch im PC Game Pass. Beide Spiele unterstützen Cloud‑Gaming und sind damit sofort spielbereit.

BlazBlue Entropy Effect X

Ein temporeiches Action‑Roguelite, das auf stylische Kämpfe, flüssige Kombos und experimentierfreudige Builds setzt. Die X‑Version bringt zusätzliche Inhalte und technische Verbesserungen für Xbox Series X|S und PC.

Roadside Research (Game Preview)

Ein frisches Projekt im Game‑Preview‑Programm, das euch in eine ungewöhnliche Mischung aus Erkundung, Simulation und Forschung wirft. Spieler testen frühe Features, geben Feedback und begleiten die Entwicklung aktiv mit.

Beide Titel stehen ab sofort im Abo bereit – ideal für alle, die heute etwas Neues ausprobieren wollen.

Xbox Game Pass – Februar 2026

12. Februar 2026 – BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

12. Februar 2026 – Roadside Research Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Welches der beiden Spiele werdet ihr im Abo ausprobieren?