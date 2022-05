Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind jetzt neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Mit Umurangi Generation Special Edition und Little Witch in the Woods sind ab sofort zwei neue Spiele im Xbox Game Pass erhältlich. Die Downloads könnt ihr mit eurer Mitgliedschaft ganz einfach über die folgenden Links anstupsen.

Xbox Game Pass Mai 22

Außerdem stehen die Chancen gut, dass schon bald Ubisoft+ für Xbox angeboten wird, wobei die Ubisoft+ Classics direkt im Xbox Game Pass erhältlich sein könnten. Ultimate-Mitglieder können sich dazu über Fall Guys Extras und Kostüme bei den Perks freuen, sobald das Spiel als Free-to-Play-Titel am 21. Juni 2022 erscheint.