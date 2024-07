Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Heute gibt es mit zwei neuen Spielen frischen Nachschub für Xbox Game Pass-Abonnenten. Auf euch warten im Laufe des Tages Flintlock: The Siege of Dawn und Dungeons of Hinterberg.

Ebenso können Ultimate-Mitglieder die Trial-Version von College Footbal 25 ausprobieren, wie wir bereits gestern berichtet haben. Außerdem solltet ihr euch diese EA Rewards nicht entgehen lassen.

Xbox Game Pass – Juli 2024

Des Weiteren werden schon bald einige Spiele aus dem Xbox Game Pass-Angebot entfernt und eine dicke Überraschung könnte es ebenfalls bald geben.