Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele starten in der neuen Woche durch

Der Xbox Game Pass wird Anfang Juni 2026 um zwei weitere Titel erweitert. Zum 2. Juni stoßen Final Fantasy VI sowie Jurassic World Evolution 3 zum Abo hinzu und sind auf Xbox Series X|S, PC und Cloud verfügbar.

Beide Spiele erscheinen im Rahmen der regulären Game-Pass-Rotation und stehen je nach Abonnementmodell für Ultimate, Premium und PC-Mitglieder bereit.

Mit Final Fantasy VI ergänzt ein klassischer JRPG-Titel das Angebot, der als eines der bekanntesten Kapitel der Reihe gilt. Gleichzeitig liefert Jurassic World Evolution 3 eine aktuelle Management-Simulation, in der Spieler erneut ihren eigenen Dinosaurier-Park aufbauen und verwalten können.

Xbox Game Pass – Juni 2026

02. Juni 2026 – Final Fantasy VI

02. Juni 2026 – Jurassic World Evolution 3

Die beiden Neuzugänge sorgen damit für eine Mischung aus Retro-RPG und moderner Aufbaustrategie im Xbox Game Pass Portfolio zum Start in den Juni.