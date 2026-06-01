Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele starten in der neuen Woche durch

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Image: KI-generiert

Xbox Game Pass: Final Fantasy VI und Jurassic World Evolution 3 starten Anfang Juni.

Der Xbox Game Pass wird Anfang Juni 2026 um zwei weitere Titel erweitert. Zum 2. Juni stoßen Final Fantasy VI sowie Jurassic World Evolution 3 zum Abo hinzu und sind auf Xbox Series X|S, PC und Cloud verfügbar.

Beide Spiele erscheinen im Rahmen der regulären Game-Pass-Rotation und stehen je nach Abonnementmodell für Ultimate, Premium und PC-Mitglieder bereit.

Mit Final Fantasy VI ergänzt ein klassischer JRPG-Titel das Angebot, der als eines der bekanntesten Kapitel der Reihe gilt. Gleichzeitig liefert Jurassic World Evolution 3 eine aktuelle Management-Simulation, in der Spieler erneut ihren eigenen Dinosaurier-Park aufbauen und verwalten können.

Xbox Game Pass – Juni 2026

  • 02. Juni 2026 – Final Fantasy VI
  • 02. Juni 2026 – Jurassic World Evolution 3

Die beiden Neuzugänge sorgen damit für eine Mischung aus Retro-RPG und moderner Aufbaustrategie im Xbox Game Pass Portfolio zum Start in den Juni.

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10 Kommentare Added

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  2. Truncothalamus 2140 XP Beginner Level 1 | 01.06.2026 - 06:27 Uhr

    Mal die Möglichkeit, in das FF-Universum ein bisschen reinzuschauen.
    Die Serie wird ja wirklich in den höchsten Tönen gelobt.

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  3. xS1NN3Dx 19975 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 01.06.2026 - 06:32 Uhr

    Nix dabei für mich. Vor allem nicht FF. War noch nie mein Ding.

    Ich hasse Montage. Wer noch?

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  6. JohnWick 105485 XP Hardcore User | 01.06.2026 - 07:03 Uhr

    Da ich bereits die Final Fantasy Pixel Collection besitze , ist diesmal nichts für mich dabei .
    Außerdem startet ja auch in Kürze bereits Final Fantasy 7 Rebirth 💚💚💚💚💚

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  8. Code4nvictus 4260 XP Beginner Level 2 | 01.06.2026 - 07:36 Uhr

    Somit sind ja alle FF Pixel Remaster Teile im GP welcher gilt davon als Favorit für euch ? Werde da demnächst reinsteigen kenne nur die Reihe mit 7 aufwärts.

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