Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele starten in der neuen Woche durch

Der Xbox Game Pass wird Anfang Juni 2026 um zwei weitere Titel erweitert. Zum 2. Juni stoßen Final Fantasy VI sowie Jurassic World Evolution 3 zum Abo hinzu und sind auf Xbox Series X|S, PC und Cloud verfügbar.
Beide Spiele erscheinen im Rahmen der regulären Game-Pass-Rotation und stehen je nach Abonnementmodell für Ultimate, Premium und PC-Mitglieder bereit.
Mit Final Fantasy VI ergänzt ein klassischer JRPG-Titel das Angebot, der als eines der bekanntesten Kapitel der Reihe gilt. Gleichzeitig liefert Jurassic World Evolution 3 eine aktuelle Management-Simulation, in der Spieler erneut ihren eigenen Dinosaurier-Park aufbauen und verwalten können.
Xbox Game Pass – Juni 2026
- 02. Juni 2026 – Final Fantasy VI
- 02. Juni 2026 – Jurassic World Evolution 3
Die beiden Neuzugänge sorgen damit für eine Mischung aus Retro-RPG und moderner Aufbaustrategie im Xbox Game Pass Portfolio zum Start in den Juni.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
nichts für mich dabei
Mal die Möglichkeit, in das FF-Universum ein bisschen reinzuschauen.
Die Serie wird ja wirklich in den höchsten Tönen gelobt.
Nix dabei für mich. Vor allem nicht FF. War noch nie mein Ding.
Ich hasse Montage. Wer noch?
Garfield 😎
🙂 Auf die Antwort habe ich gewartet.
Jurassic World 3 ist ganz nett ansonsten nichts besonderes.
Freu mich auf FF 6
Da ich bereits die Final Fantasy Pixel Collection besitze , ist diesmal nichts für mich dabei .
Außerdem startet ja auch in Kürze bereits Final Fantasy 7 Rebirth 💚💚💚💚💚
Jurassic Park werd ik ma ausprobieren 😅✌🏻
Somit sind ja alle FF Pixel Remaster Teile im GP welcher gilt davon als Favorit für euch ? Werde da demnächst reinsteigen kenne nur die Reihe mit 7 aufwärts.