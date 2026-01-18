Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele starten in der neuen Woche

Image: Depositphotos

Für die kommende Woche stehen bereits zwei neue Xbox Game Pass‑Spiele fest – beide erscheinen am 20. Januar 2026.

Zum Jahresauftakt erweitert Microsoft den Xbox Game Pass um zwei frische Titel, die ab dem 20. Januar 2026 verfügbar sind und unterschiedliche Spielergruppen ansprechen.

Mit Resident Evil Village kehrt eines der bekanntesten Horrorabenteuer der letzten Jahre in den Abo Dienst zurück. Die Version für Cloud, Konsole und PC ist in Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und dem PC Game Pass enthalten. Der Titel setzt auf eine Mischung aus bedrückender Atmosphäre, intensiven Actionmomenten und der markanten Ego Perspektive, die die Reihe seit dem siebten Teil prägt.

Parallel dazu erscheint Mio Memories in Orbit, ein stilistisch völlig anderes Erlebnis, das auf Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X S verfügbar ist. Der Titel kombiniert eine futuristische Welt mit präzisem Plattforming und einem starken Fokus auf Erkundung. Die Veröffentlichung erfolgt in Game Pass Ultimate und dem PC Game Pass.

Xbox Game Pass – Januar 2026

  • 20. Januar 2026 – Resident Evil Village (Cloud, Console und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 20. Januar 2026 – Mio: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Am 22.01.2026 findet dazu das erste Xbox Developer Direct im Jahr 2026 statt. Da Microsoft in den vergangenen Jahren immer wieder spontane Xbox Game Pass Shadow Drops während solcher Events veröffentlicht hat, spekuliert die Community bereits, dass auch diesmal neue Überraschungstitel direkt nach der Show erscheinen könnten.

Offizielle Bestätigungen gibt es natürlich noch nicht – aber die Chancen stehen gut, dass die Januar‑Liste nach dem Event weiter wächst.

  1. DungeonKeeper78 30620 XP Bobby Car Bewunderer | 18.01.2026 - 13:46 Uhr

    Nichts für mich. Mit Resident Evil kann ich überhaupt nix anfangen. Aber ich bin jetzt auch erstmal mit Arc Raiders beschäftigt.

  3. Jabinger 66035 XP Romper Domper Stomper | 18.01.2026 - 14:00 Uhr

    Da ich Resident Evil Village bereits auf der Festplatte habe freue ich mich besonders auf Mio und natürlich auf die Developer Direct.

  4. PlaNade 3845 XP Beginner Level 2 | 18.01.2026 - 14:04 Uhr

    Ich hab Resident Evil Village nur auf Disk, wenn ich’s einfach nur runterladen muss, fang ich vielleicht endlich mal das DLC an. Es ist ja noch genug Zeit bis Requiem

  5. Banshee3774 141032 XP Master-at-Arms Bronze | 18.01.2026 - 14:15 Uhr

    Mit resident evil werde ich leider nie warm. Hab mir die letzten beiden Titel geholt und bin nicht wirklich weit gekommen. Mal schauen, ob ich noch einmal reinschaue.
    Mio sieht ganz nett aus

