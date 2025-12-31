Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele verschwinden heute aus dem Abo

Zum Ende des Jahres werden zwei Titel aus dem Xbox Game Pass entfernt.

Zum Ende des Kalenderjahres werden abermals diverse Spieletitel aus dem Xbox Game Pass entfernt, welche lediglich bis zum 31. Dezember zur Verfügung stehen.

Mit Carrion und Hell Let Loose verlassen zwei sehr unterschiedliche, aber für viele Spieler wichtige Titel den Dienst.

Carrion setzt auf ein ungewöhnliches Gameplay‑Konzept, bei dem ihr nicht den Helden, sondern eine außer Kontrolle geratene Kreatur steuert, die sich durch Labore und Forschungseinrichtungen frisst. Das Spiel hat sich durch seine umgekehrte Horror‑Perspektive und sein schnelles Movement einen festen Platz in der Indie‑Szene erarbeitet.

Hell Let Loose bietet euch ein taktisches Multiplayer‑Erlebnis, das auf realistische Schlachten, authentische Waffenphysik und großangelegte Gefechte setzt. Der Titel richtet sich an Spieler, die Wert auf Teamplay, strategische Kommunikation und ein intensives Kriegssetting legen.