Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele verschwinden heute aus dem Abo

8 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: depositphotos

Zum Ende des Jahres werden zwei Titel aus dem Xbox Game Pass entfernt.

Zum Ende des Kalenderjahres werden abermals diverse Spieletitel aus dem Xbox Game Pass entfernt, welche lediglich bis zum 31. Dezember zur Verfügung stehen.

Mit Carrion und Hell Let Loose verlassen zwei sehr unterschiedliche, aber für viele Spieler wichtige Titel den Dienst.

Carrion setzt auf ein ungewöhnliches Gameplay‑Konzept, bei dem ihr nicht den Helden, sondern eine außer Kontrolle geratene Kreatur steuert, die sich durch Labore und Forschungseinrichtungen frisst. Das Spiel hat sich durch seine umgekehrte Horror‑Perspektive und sein schnelles Movement einen festen Platz in der Indie‑Szene erarbeitet.

Hell Let Loose bietet euch ein taktisches Multiplayer‑Erlebnis, das auf realistische Schlachten, authentische Waffenphysik und großangelegte Gefechte setzt. Der Titel richtet sich an Spieler, die Wert auf Teamplay, strategische Kommunikation und ein intensives Kriegssetting legen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 27275 XP Nasenbohrer Level 3 | 31.12.2025 - 15:25 Uhr

    Danke für die Erinnerung. 👍🏻 Werde beide nicht vermissen. ✌🏻

    0
  3. Kenty 238910 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 31.12.2025 - 15:46 Uhr

    Carrion ist ganz gut. Habe gerade das Spiel auf dem PC noch etwas weitergespielt, aber die Level sind echt verwirrend.

    0
  5. Bensche 57770 XP Nachwuchsadmin 8+ | 31.12.2025 - 16:09 Uhr

    Heel let loose is schon richtig gut, aber auch nicht einfach. Ohne Teamplay geht garnix.

    0

Hinterlasse eine Antwort