Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele zünden heute im Abo den T-Turbo

Mit to a T erscheint heute am 04.03.2026 ein farbenfrohes Abenteuer für Cloud, Xbox Series X|S und PC.
Das Spiel stammt vom Schöpfer von Katamari Damacy und dem Uvula-Team und erzählt die Geschichte eines Teenagers, der in einer kleinen Stadt seinen Alltag meistert.
An seiner Seite befindet sich ein Hund als treuer Begleiter. Eine besondere Eigenheit prägt das gesamte Erlebnis, denn der Körper der Hauptfigur verharrt dauerhaft in einer T-Pose.
Trotz dieser Einschränkung versucht der Jugendliche, das Beste aus jeder Situation zu machen. Der Titel ist ab heute im Game Pass Premium enthalten und ergänzt damit das bestehende Angebot für Game Pass Ultimate und PC Game Pass.
Ebenfalls am 04.03.2026 stößt EA Sports F1 25 zum Katalog hinzu. Die offizielle Videospielumsetzung der FIA Formel 1-Weltmeisterschaft 2025 ist für Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar und Teil von Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass.
Spieler schreiben ihre eigene Rennsportgeschichte, führen ein Team und entdecken neue Modi innerhalb der aktuellen Saison.
Abonnenten von Game Pass Ultimate erhalten über EA Play zudem Zugriff auf einen monatlichen Bonus von 5.000 Erfahrungspunkten, der bis zum 31.03.2026 verfügbar ist.
Xbox Game Pass – März 2026
- 04. März 2026 – to a T (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium, Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 04. März 2026 – EA Sports F1 25 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Mit diesen beiden Neuerscheinungen deckt der Xbox Game Pass heute sowohl erzählerisches Abenteuer als auch hochklassigen Motorsport ab und erweitert das Portfolio um zwei klar voneinander abgegrenzte Erlebnisse.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die beiden sind uninteressant für mich, warte auf Planet of Lana 2 und Cyberpunk.
Same 💪.
Beides SchroTT
Warum sollte F1 25 Schrott sein? Soweit ich weiß, hat das, wie fast jeder Teil der Reihe, gute bis sehr gute Wertungen erhalten.
Ich geh bestimmt nicht nach irgend welchen Bewertungen von kaufbaren Seiten.
Ich kann einfach nichts mit Formel 1 anfangen, super langweilig der Sport. 🙂
Joa…ist dann eben deine Meinung. Aber kein Fakt.
Mal gut das ich nicht gesagt habe das es ein Fakt ist ne?
Das macht aber das Spiel nicht schlecht, nur weil es nicht dein Fall ist.
Für mich bleibt Formel 1 an sich Schrott 😉
To a T hat Spaß gemacht 😅✌🏻schön das diese games jetze noch mehr Menschen spielen können ✌🏻
Ich fand es so enttäuschend… Der Charme ist ja da, aber das Gameplay war schon allein durch die Megazoom-Kamera dermaßen grauenhaft…😄
Konnte mich gut reinfühlen 😅 fand den Humor och jut, nja die Kamera hätte besser sein können. War aber spielbar ✌🏻
F1 25 könnte für Fans einen Blick wert sein
To a T sieht vom Trailer schon sehr seltsam aus 😅
F1 2025, die vorerst letzte richtige Formel 1 Saison, werde ich auf jedenfall mal reinschauen.
Die echte F1 startet am Sonntag in Melburne und wird eine einzige Katastrophe. 50% Verbrenner- und 50% E- Power ergibt 1000PS und eine ständig leere Batterie. Das ganze nennt sich dann Energiemanagement, so das am Ende der Geraden bei 300 Km/h der E-Motor zum Generator wird, ohne das der Fahrer bremst, das macht die Software. Dann wird der Bolide ad hoc 50km/h langsamer, und der Hintermann wird mit einer Lichtorgel am Heckflügel gewarnt….
Verstappen sagt, das macht überhaupt keinen Spass, die Rundenzeiten sind 5 Sekunden langsamer, das ist jetzt die Formel E auf Steroiden.
Liebe F1 Fans, das wird eine Saison zum Vergessen, deshalb kann man hier schön mal F1 2025 runterladen und in Erinnerungen schwelgen😀
Also in Le Mans funktionieren die Hybride in den LDMh immer wunderbar. Aber WEC ist sowieso eher mein Fall.
Mal abwarten, ob es wirklich so schlimm wird. Ist sicherlich auch stark streckenabhängig. Aber ich sage Mal voraus, dass gerade viel gejammert wird, man sich aber nach ein paar Rennen daran gewöhnt und man von außen nach einer halben Saison gar nicht so viel davon mitbekommt.
Hoffe ich zumindest.
F1 25 als Game werde ich mir vielleicht mal antun. Definitv interessanter, als im TV.