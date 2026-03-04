Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele zünden heute im Abo den T-Turbo

Diese zwei Spiele zünden heute im Xbox Game Pass den Turbo!

Mit to a T erscheint heute am 04.03.2026 ein farbenfrohes Abenteuer für Cloud, Xbox Series X|S und PC.

Das Spiel stammt vom Schöpfer von Katamari Damacy und dem Uvula-Team und erzählt die Geschichte eines Teenagers, der in einer kleinen Stadt seinen Alltag meistert.

An seiner Seite befindet sich ein Hund als treuer Begleiter. Eine besondere Eigenheit prägt das gesamte Erlebnis, denn der Körper der Hauptfigur verharrt dauerhaft in einer T-Pose.

Trotz dieser Einschränkung versucht der Jugendliche, das Beste aus jeder Situation zu machen. Der Titel ist ab heute im Game Pass Premium enthalten und ergänzt damit das bestehende Angebot für Game Pass Ultimate und PC Game Pass.

Ebenfalls am 04.03.2026 stößt EA Sports F1 25 zum Katalog hinzu. Die offizielle Videospielumsetzung der FIA Formel 1-Weltmeisterschaft 2025 ist für Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar und Teil von Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass.

Spieler schreiben ihre eigene Rennsportgeschichte, führen ein Team und entdecken neue Modi innerhalb der aktuellen Saison.

Abonnenten von Game Pass Ultimate erhalten über EA Play zudem Zugriff auf einen monatlichen Bonus von 5.000 Erfahrungspunkten, der bis zum 31.03.2026 verfügbar ist.

Xbox Game Pass – März 2026

04. März 2026 – to a T (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium, Game Pass Ultimate und PC Game Pass

04. März 2026 – EA Sports F1 25 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Mit diesen beiden Neuerscheinungen deckt der Xbox Game Pass heute sowohl erzählerisches Abenteuer als auch hochklassigen Motorsport ab und erweitert das Portfolio um zwei klar voneinander abgegrenzte Erlebnisse.