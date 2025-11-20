Xbox Game Pass: Diese zwei Top-Spiele sind heute neu im Abo

8 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Image: Depositphotos

Xbox Game Pass erweitert das Angebot im Abo mit zwei neuen Top-Spielen ab heute!

Ab dem 20. November 2025 erhaltet ihr im Xbox Game Pass zwei zusätzliche Spiele, die euer Gaming Erlebnis auf Xbox Konsole, PC und Cloud deutlich erweitern.

Mit Monsters are Coming! Rock & Road startet ein handlungsbetontes Action Abenteuer, das auf Handheld und PC verfügbar ist und durch seine Mischung aus taktischer Bewegung, kreativer Monsterabwehr und packendem Spielflow überzeugt.

Gleichzeitig ergänzt The Crew Motorfest den Xbox Game Pass mit einem offenen Rennspiel, das euch auf Konsole, PC und in der Cloud durch detailreiche Landschaften führt und eine große Auswahl an Fahrzeugen bietet.

Xbox Game Pass – November 2025

  • 20. November 2025 – Monsters are Coming! Rock & Road (Handheld & PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 20. November 2025 – The Crew Motorfest (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Beide Spiele stärken das wachsende Lineup des Xbox Game Pass und richten sich an alle, die auf der Xbox nach frischem Content, abwechslungsreichem Gameplay und langfristiger Unterhaltung suchen.

8 Kommentare Added

  1. Vayne1986 19435 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 20.11.2025 - 06:01 Uhr

    The Crew Motorfest werde ich installieren und spielen. 🎮🙂

  6. Zoxc 1580 XP Beginner Level 1 | 20.11.2025 - 09:12 Uhr

    Ich muss mal schauen ob Motorfest crosssave hat , dann ist es interessant

    • Katsuno221 3420 XP Beginner Level 2 | 20.11.2025 - 09:30 Uhr
      Antwort auf Zoxc

      Ja hat es, alles bei Ubisoft hat Crosssave solange du dein Ubisoft Konto nutzt.
      Ob Xbox, PC, PS5, Switch 2 oder auch Geforce Now, Amazon Luna usw. Es gibt kein Spiel aus den letzten 10 Jahren wo es kein Crosssave gibt bei Ubisoft 🙂

