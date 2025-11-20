Xbox Game Pass: Diese zwei Top-Spiele sind heute neu im Abo

Xbox Game Pass erweitert das Angebot im Abo mit zwei neuen Top-Spielen ab heute!

Ab dem 20. November 2025 erhaltet ihr im Xbox Game Pass zwei zusätzliche Spiele, die euer Gaming Erlebnis auf Xbox Konsole, PC und Cloud deutlich erweitern.

Mit Monsters are Coming! Rock & Road startet ein handlungsbetontes Action Abenteuer, das auf Handheld und PC verfügbar ist und durch seine Mischung aus taktischer Bewegung, kreativer Monsterabwehr und packendem Spielflow überzeugt.

Gleichzeitig ergänzt The Crew Motorfest den Xbox Game Pass mit einem offenen Rennspiel, das euch auf Konsole, PC und in der Cloud durch detailreiche Landschaften führt und eine große Auswahl an Fahrzeugen bietet.

Xbox Game Pass – November 2025

20. November 2025 – Monsters are Coming! Rock & Road (Handheld & PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20. November 2025 – The Crew Motorfest (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Beide Spiele stärken das wachsende Lineup des Xbox Game Pass und richten sich an alle, die auf der Xbox nach frischem Content, abwechslungsreichem Gameplay und langfristiger Unterhaltung suchen.