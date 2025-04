Xbox Game Pass: Dieser Action-Kracher ist heute neu im Abo

Gute Nachrichten für euch, liebe Xbox Game Pass-Abonnenten: Far Cry 4, der Open-World-Klassiker von Ubisoft, ist ab heute im Abo enthalten.

Wenn ihr auf explosive Action, eine fesselnde Story und jede Menge Chaos in einem fiktiven Himalaja-Staat steht, solltet ihr jetzt unbedingt reinschauen.

Egal, ob ihr die Region Kyrat allein erkundet oder euch in wilden Gefechten verlieren wollt – Far Cry 4 bietet euch stundenlange Unterhaltung. Also: Xbox-Konsole an, Game Pass starten und loslegen!

Xbox Game Pass – April 2025

30. April 2025 – Far Cry 4 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Wer von euch wird heute Far Cry 4 direkt im Abo spielen?