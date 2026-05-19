Xbox Game Pass: Dieser Blockbuster ist heute neu im Abo

Mit Forza Horizon 6 erscheint heute einer der größten Xbox-Blockbuster direkt im Game Pass.

Ab heute steht Forza Horizon 6 offiziell im Xbox Game Pass zur Verfügung. Der neue Open-World-Racer erscheint am 19. Mai 2026 für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld-Geräte und PC.

Verfügbar ist das Spiel für Abonnenten von: Game Pass Ultimate und PC Game Pass-

Forza Horizon 6 zählt bereits jetzt zu den erfolgreichsten Xbox-Releases des Jahres und sorgt sowohl auf Steam als auch im Xbox Store für starke Zahlen. Besonders die neue Japan-Spielwelt, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und technische Verbesserungen wie Advanced Shader Delivery stehen aktuell im Fokus der Community.

Xbox Game Pass – Mai 2026

19. Mai 2026 – Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Mit dem heutigen Release stärkt Microsoft das eigene Abo-Angebot erneut mit einem weiteren großen Day-One-Blockbuster des Jahres.