Xbox Game Pass: Dieser Blockbuster ist heute neu im Abo

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Mit Forza Horizon 6 erscheint heute einer der größten Xbox-Blockbuster direkt im Game Pass.

Ab heute steht Forza Horizon 6 offiziell im Xbox Game Pass zur Verfügung. Der neue Open-World-Racer erscheint am 19. Mai 2026 für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld-Geräte und PC.

Verfügbar ist das Spiel für Abonnenten von: Game Pass Ultimate und PC Game Pass-

Forza Horizon 6 zählt bereits jetzt zu den erfolgreichsten Xbox-Releases des Jahres und sorgt sowohl auf Steam als auch im Xbox Store für starke Zahlen. Besonders die neue Japan-Spielwelt, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und technische Verbesserungen wie Advanced Shader Delivery stehen aktuell im Fokus der Community.

Xbox Game Pass – Mai 2026

  • 19. Mai 2026 – Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Mit dem heutigen Release stärkt Microsoft das eigene Abo-Angebot erneut mit einem weiteren großen Day-One-Blockbuster des Jahres.

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5 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 52475 XP Nachwuchsadmin 5+ | 19.05.2026 - 06:02 Uhr

    Heute geht’s für mich auch endlich los mit Forza Horizon 6. Freue mich. ❤️
    Bin gespannt welche weiteren Spiele für die zweite Mai Hälfte eventuell heute angekündigt werden. 🙂

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