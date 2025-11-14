Xbox Game Pass: Dieser Blockbuster ist heute neu im Abo verfügbar

Dieser Blockbuster ist ab heute im Xbox Game Pass-Abonnement verfügbar!

Ab dem 14. November 2025 ist Call of Duty: Black Ops 7 offiziell im Xbox Game Pass verfügbar.

Der neueste Teil der weltweit erfolgreichen Shooter-Reihe erscheint gleichzeitig für Cloud, Konsole und PC und steht allen Abonnenten von Game Pass Ultimate und PC Game Pass ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Damit feiert einer der größten Titel des Jahres seinen direkten Einzug in Microsofts Abodienst – ein Meilenstein für Fans von Action, Strategie und spannungsgeladenen Kampagnen.

Xbox Game Pass – November 2025

14. November 2025 – Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Call of Duty: Black Ops 7 führt die Spieler erneut in ein hochintensives Szenario voller Geheimoperationen, taktischer Entscheidungen und spektakulärer Gefechte.

Mit einer fesselnden Einzelspielerkampagne, erweiterten Mehrspielermodi und neuen Koop-Optionen setzt der Titel auf cineastische Inszenierung und kompromisslose Action. Modernste Grafiktechnologie, präzises Gunplay und realistische Umgebungen schaffen ein authentisches Schlachtfelderlebnis, das die Grenzen zwischen Film und Spiel verschwimmen lässt.

Der Start von Call of Duty: Black Ops 7 im Xbox Game Pass unterstreicht die enge Verzahnung zwischen Activision und Microsoft, die ihren Spielern ein stetig wachsendes Angebot an Premium-Titeln direkt zum Veröffentlichungstag bieten.

Mit diesem Schritt erweitert der Game Pass sein Portfolio um einen der meist erwarteten Shooter des Jahres und stärkt seine Position als einer der attraktivsten Gaming-Services weltweit.