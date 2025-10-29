Xbox Game Pass: Dieser Blockbuster ist heute neu im Abo

Heute gibt es einen weiteren Blockbuster aus dem Hause der Xbox Game Studios für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten!

Heute, am 29. Oktober 2025 erscheint The Outer Worlds 2 für Xbox und ist direkt im Xbox Game Pass Ultimate erhältlich. Das Spiel steht Spielern auf Cloud, PC sowie Xbox Series X|S zur Verfügung.

Das neue Rollenspiel von Obsidian Entertainment führt die erfolgreiche Sci-Fi-Reihe fort und bietet erneut eine Mischung aus schwarzem Humor, tiefgehenden Entscheidungen und erkundungsreicher Spielwelt.

Mit verbessertem Gameplay, erweiterten Dialogsystemen und einer neuen Galaxie zum Entdecken verspricht der Titel ein umfangreiches Erlebnis für Fans des Genres. Die Veröffentlichung im Game Pass Ultimate und im PC Game Pass ermöglicht es Abonnenten, ohne zusätzliche Kosten direkt in das Abenteuer einzusteigen.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

29. Oktober 2025 – The Outer Worlds 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wer von euch wird The Outer Worlds 2 heute im Abo ausprobieren?