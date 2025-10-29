Xbox Game Pass: Dieser Blockbuster ist heute neu im Abo

Heute, am 29. Oktober 2025 erscheint The Outer Worlds 2 für Xbox und ist direkt im Xbox Game Pass Ultimate erhältlich. Das Spiel steht Spielern auf Cloud, PC sowie Xbox Series X|S zur Verfügung.
Das neue Rollenspiel von Obsidian Entertainment führt die erfolgreiche Sci-Fi-Reihe fort und bietet erneut eine Mischung aus schwarzem Humor, tiefgehenden Entscheidungen und erkundungsreicher Spielwelt.
Mit verbessertem Gameplay, erweiterten Dialogsystemen und einer neuen Galaxie zum Entdecken verspricht der Titel ein umfangreiches Erlebnis für Fans des Genres. Die Veröffentlichung im Game Pass Ultimate und im PC Game Pass ermöglicht es Abonnenten, ohne zusätzliche Kosten direkt in das Abenteuer einzusteigen.
Xbox Game Pass – Oktober 2025
- 29. Oktober 2025 – The Outer Worlds 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Wer von euch wird The Outer Worlds 2 heute im Abo ausprobieren?
18 Kommentare
Müsste erstmal noch Teil 1 nachholen.
Muss man streng genommen nicht, da kein Vorwissen nötig ist.
Außer man möchte den Erstling nachholen.
Fliege morgen für 4 Wochen nach China, danach werde ich reinschauen.
Sieht schon cool aus, den ersten hatte ich damals im GP angefangen, aber nie beendet.
Bin einfach kein Fan von reinen Ego-Spielen.
Der zweite soll ja nun optionalen Third Person haben, zumindest mal gelesen. Gute Änderung und gerade bei Spielen mit CC sinnvoll – nicht wahr Cyberpunk? 😑
Komisch, niemand beschwert sich bei Thirdperson Games das es keine optionale Ego-Ansicht gibt 😅
Klar gerade bei einem RPG wo man sich Ausrüstung anlegt möchte man seinen Char sehen aber da finde ich solche Lösungen wie bei Indy gut, Zwischsequenzen , Gespräche und Kletter-Duckeinlagen in Third lockert das komplett auf.
Im Gameplay selbst finde ich halt Ego einfach immersiver.
Wird gerade installiert 👍
Muss noch den ersten Teil beenden werde es mir heute Abend aber trotzdem mal anschauen.
Bin seit ein paar Tagen bereits am spielen und bin schockverliebt.
Einfach ein Fallout New Vegas im All 💚
Hat zwar wieder einmal die typischen UE5-Probleme, die Obsidion immer noch nicht in den Griff bekommt aber es sieht so umwerfend aus (hab gestern auch n 11 GB Update mit Verbesserungen).
Humor ist wieder genau mein Ding.
Kann es kaum erwarten weiterzuspielen.