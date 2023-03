Xbox Game Pass: Dieser Bond ist kein Filmcharakter

Eurogamer hatte die Chance IO Interactive in einem Interview einige Fragen zu Project 007 zu stellen und IO-Mitinhabern Christian Elverdam und Hakan Abrak gaben ein paar kurze Antworten.

„Ich denke, wir können ein paar Dinge sagen…“, begann Elverdam.

„Zunächst einmal ist es extrem beeindruckend und buchstäblich inspirierend, mit dem Team von Eon [Productions] zusammenzuarbeiten, den Leuten, die hinter allem stehen, was mit Bond zu tun hat“, sagte er. „Es ist seltsam, denn aus meiner Perspektive war ich es gewohnt, Agent 47 zu verteidigen; die Leute wollen etwas mit unserem Franchise machen, und man fühlt diese Verantwortung.“

„(Haben Sie jemals den Hitman-Film mit Timothy Olyphant gesehen? Richtig.)“

„Und offensichtlich ist das für sie ihre Rolle in der Bond-Franchise. Für uns ging es also darum, ein gemeinsames Verständnis dafür zu finden, worum es bei James Bond geht.“

„Und wie wir bereits besprochen haben“, fügte er hinzu, „machen wir eine Herkunftsgeschichte, denn eine Sache, die das Vertrauen zeigt, das sie uns entgegengebracht haben, ist, dass wir einen James Bond für das Spiele-Publikum entwickeln dürfen, was meiner Meinung nach eine tiefgreifende Hommage an unsere Branche und das Medium ist, in dem Sinne, dass es an der Zeit ist, einen James Bond-Charakter zu haben, der kein Filmcharakter war, sondern einfach ein eigener Spielcharakter ist.“

„Und sich dieses Vertrauen zu verdienen, war sehr, sehr beeindruckend, und wir fühlen uns geehrt.“