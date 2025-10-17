Xbox Game Pass: Dieser Double Fine-Meilenstein ist ab heute im Abo

Ab dem 17. Oktober 2025 erweitert Double Fine mit einem neuen Spielkracher das Xbox Game Pass-Angebot auf Cloud, PC und Xbox Series X|S.

Mit dem heutigen Tag erhält der Xbox Game Pass einen besonderen Neuzugang, denn der Double Fine-Titel „Keeper“ steht ab dem 17. Oktober 2025 für alle Abonnenten des Game Pass Ultimate und des PC Game Pass bereit.

Ihr könnt das Spiel sowohl über die Cloud als auch auf PC und Xbox Series X|S erleben. Damit fügt Microsoft dem Abo-Katalog einen weiteren Meilenstein aus dem kreativen Hause Double Fine hinzu, das für seine außergewöhnlichen Spielideen und unverwechselbaren Stilrichtungen bekannt ist.

Keeper reiht sich in die Liste der Titel ein, die durch ihre künstlerische Gestaltung, ihre erzählerische Tiefe und ihren eigenwilligen Charme überzeugen.

Wenn ihr bereits Spiele wie Psychonauts oder Broken Age geschätzt habt, werdet ihr auch hier vertraute Elemente und die unverkennbare Handschrift des Studios wiederfinden. Der Titel legt den Fokus auf emotionale Erzählkunst, innovative Spielmechaniken und ein visuell markantes Design, das die Welt von Double Fine seit Jahren prägt.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

17. Oktober 2025 – Keeper (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Für Game-Pass-Nutzer bietet die Veröffentlichung einen weiteren Anreiz, das Abo aktiv zu nutzen, denn Keeper steht direkt heute Abend ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Ihr könnt das Spiel über mehrere Plattformen hinweg ausprobieren und dabei von den Vorteilen der Cloud-Unterstützung profitieren. Die Veröffentlichung zeigt einmal mehr, wie stark der Xbox Game Pass weiterhin auf kreative Entwicklerstudios setzt, um euch abwechslungsreiche Spielerlebnisse zu bieten.