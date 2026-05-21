Xbox Game Pass: Dieser düstere Abstieg in den Abgrund landet heute im Abo

Luna Abyss erweitert den Xbox Game Pass im Mai 2026 um ein düsteres Sci-Fi-Abenteuer unter der Oberfläche eines künstlichen Mondes.

In Luna Abyss erwartet Spieler ab dem 21. Mai 2026 ein düsteres Sci-Fi-Abenteuer im Xbox Game Pass, das für Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar sein wird.

Der Titel wird über Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass zugänglich gemacht und erweitert das Abo-Angebot um eine atmosphärisch dichte Erkundungserfahrung.

Im Zentrum steht ein Gefangener, der gezwungen ist, eine gigantische, verlassene Megastruktur tief unter der Oberfläche des künstlichen Mondes Luna zu erforschen.

Ziel ist es, eine längst vergessene Technologie aus den Tiefen des sogenannten Abyss zu bergen und gleichzeitig das Schicksal einer verschollenen Kolonie zu entschlüsseln.

Jede Bewegung wird dabei von der künstlichen Gefängniswärterin Aylin überwacht, die als ständige Instanz im Hintergrund präsent bleibt.

Die Spielwelt von Luna Abyss ist geprägt von zerfallenen Ruinen einer einst blühenden Stadt namens Greymont. Innerhalb dieser Strukturen hallen gespenstische Echos wider, die Hinweise auf eine untergegangene Zivilisation liefern. Elemente wie die Geißel, die Lehren des Allvaters oder der Chor des Kollektivs deuten auf ein komplexes narratives Fundament hin, das sich Stück für Stück im Verlauf der Erkundung entfaltet.

Xbox Game Pass – Mai 2026

21. Mai 2026 – Luna Abyss (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Entwickelt wird das Spiel von Kwalee in Zusammenarbeit mit Kwalee Labs. Beide Teams setzen dabei auf eine Mischung aus atmosphärischem Storytelling und beklemmender Sci-Fi-Erkundung in einer isolierten, unterirdischen Welt.