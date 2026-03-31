Xbox Game Pass: Dieser knallharte Plattformer ist ab heute neu im Ultimate-Abo

Das Xbox Game Pass-Angebot wird heute mit einem anspruchsvollen Plattformer erweitert!

Mit Super Meat Boy 3D steht ab heute ein neuer Titel im Xbox Game Pass bereit. Der Plattformer führt die bekannte Reihe nach Super Meat Boy und Super Meat Boy Forever in eine vollständig dreidimensionale Spielwelt.

Im Mittelpunkt steht erneut die Figur Meat Boy, die sich durch gefährliche Level bewegt, um seine aus Bandagen bestehende Freundin zu retten.

Dabei stellt sich ihm ein Gegner entgegen, während zahlreiche Fallen und Hindernisse den Fortschritt erschweren. Das Spielprinzip setzt weiterhin auf schnelle Reaktionen und präzise Steuerung.

Die Level sind auf hohe Schwierigkeit ausgelegt und verlangen exaktes Timing bei Sprüngen, Wandläufen und Ausweichmanövern. Verschiedene Umgebungen wie Wälder, Höhlen, Mülllandschaften und industrielle Areale sorgen für Abwechslung, während sich der Schwierigkeitsgrad stetig erhöht.

Neben den regulären Abschnitten enthält das Spiel zusätzliche Herausforderungen, darunter Bosskämpfe sowie besonders anspruchsvolle Levelvarianten. Ergänzt wird das Angebot durch freischaltbare Inhalte und optionale Geheimnisse.

Mit dem Wechsel in die dritte Dimension bleibt der grundlegende Ansatz erhalten, während das Leveldesign und die Bewegungsmechanik an die neue Perspektive angepasst wurden. Super Meat Boy 3D setzt damit weiterhin auf ein reduziertes, direktes Gameplay mit klaren Anforderungen an Timing und Präzision.

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