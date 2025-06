Xbox Game Pass: Dieser legendäre Shooter ist ab heute neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Ab dem 30. Juni 2025 ist der Weltkriegs-Shooter Call of Duty: WWII neu im Xbox Game Pass enthalten und steht ab heute für Konsole und PC bereit.

Der Titel aus dem Jahr 2017 markierte für die Call of Duty-Reihe eine Rückkehr zu den Wurzeln und versetzt euch an die Fronten des Zweiten Weltkriegs.

In der intensiven Einzelspielerkampagne erlebt ihr die Invasion der Normandie und weitere historische Schlachten aus der Sicht amerikanischer Soldaten. Neben der packenden Story bietet das Spiel einen umfangreichen Mehrspielermodus mit klassischen Karten, authentischen Waffen und taktisch geprägtem Gameplay.

Mit seinem realistischen Setting, der dichten Atmosphäre und einem beliebten Koop-Zombiemodus richtet sich Call of Duty: WWII sowohl an Serienfans als auch an neue Spieler, die actiongeladene Weltkriegsshooter mit starker Inszenierung schätzen.

Xbox Game Pass – Juni 2025

30.06.2025 – Call of Duty: WWII (Konsole und PC)

Der Titel ergänzt das Xbox Game-Pass-Angebot um einen bewährten Blockbuster und ist ab sofort ohne Zusatzkosten spielbar.