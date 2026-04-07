Xbox Game Pass: Dieser Rollenspielklassiker ist jetzt im Abo

Ab heute ist Final Fantasy IV im Abo von Microsoft verfügbar und erweitert das Angebot von Xbox Game Pass um einen weiteren Klassiker. Das Rollenspiel kann ab sofort über Cloud, Xbox Series X|S sowie am PC gespielt werden und steht für Abonnenten in den entsprechenden Stufen zur Verfügung.

Der Titel ist Teil der legendären Reihe von Final Fantasy und gehört zu den bekanntesten Klassikern des Genres. Mit seiner Verfügbarkeit im Game Pass erhalten Spieler erneut Zugriff auf ein Stück Videospielgeschichte, das durch seine Story und das klassische Gameplay bis heute Einfluss hat.

Das Spiel ist in den Abonnements Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass enthalten und lässt sich damit flexibel auf verschiedenen Plattformen erleben.