Xbox Game Pass: Dieser RPG-Meilenstein ist ab heute neu im Abo verfügbar

Der klassische Rollenspiel-Titel Final Fantasy V ist ab heuite Teil des Xbox Game Pass und erweitert damit das Angebot um einen weiteren Eintrag aus der traditionsreichen JRPG-Reihe.
Das Spiel steht ab heute für Abonnenten auf Xbox Premium, PC und Cloud zur Verfügung und kann ohne zusätzliche Kosten im Rahmen des Abos gespielt werden.
Mit der Aufnahme von Final Fantasy V setzt Microsoft weiterhin auf die Integration klassischer Rollenspiele in den Game Pass und stärkt damit insbesondere das Angebot für Fans traditioneller JRPG-Erlebnisse.
Xbox Game Pass – Mai 2026
- 05. Mai 2026 – Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S, and PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Weitere Neuerscheinungen im Abo werden im Laufe des Monats folgen:
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Final Fantasy V werde ich spielen. 🙂 Anfang Juni dürfte dann wahrscheinlich Final Fantasy VI in den Game Pass folgen. Danke für die Info. 👍🏻
FFVI habe ich noch nie richtig gespielt. Vllt. ist es dann soweit bei mir.
Ich werde passen, hab aktuell zu viel zum Zocken und in zwei Wochen kommt schon Forza Horizon 6.
ist nichts für mich, aber nicht schlimm, hab noch genug zu tun
Nein Danke. Ich mag alte Spiele, ich mag Final Fantasy. Und ich hole gerade Final Fantasy 7 nach weil ja viele schreien das Remake wäre doof. Ich finde Final Fantasy 7 derart schlecht gealtert so das ich mir Final Fantasy 1-6 auf keinen Fall antun werde.
Desweiteren macht es für mich auch keinen Sinn ein Spiel das man im Sale hinterhergeworfen bekommt teuer zu Mieten.
Ich passe auch wünsche aber allen viel Spaß damit 😊
Auch nichts für mich und sowieso keine Zeit.
Teil 6 war glaube ich dann mit SNES Grafik oder ?
Wird gespielt 🙂
FF is nix für mich