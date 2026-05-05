Xbox Game Pass: Dieser RPG-Meilenstein ist ab heute neu im Abo verfügbar

10 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: depositphotos

Der klassische Rollenspiel-Titel Final Fantasy V ist ab heuite Teil des Xbox Game Pass und erweitert damit das Angebot um einen weiteren Eintrag aus der traditionsreichen JRPG-Reihe. Das Spiel steht ab heute für Abonnenten auf Xbox Premium, PC und Cloud zur Verfügung und kann ohne zusätzliche Kosten im Rahmen des

Der klassische Rollenspiel-Titel Final Fantasy V ist ab heuite Teil des Xbox Game Pass und erweitert damit das Angebot um einen weiteren Eintrag aus der traditionsreichen JRPG-Reihe.

Das Spiel steht ab heute für Abonnenten auf Xbox Premium, PC und Cloud zur Verfügung und kann ohne zusätzliche Kosten im Rahmen des Abos gespielt werden.

Mit der Aufnahme von Final Fantasy V setzt Microsoft weiterhin auf die Integration klassischer Rollenspiele in den Game Pass und stärkt damit insbesondere das Angebot für Fans traditioneller JRPG-Erlebnisse.

Xbox Game Pass – Mai 2026

  • 05. Mai 2026 – Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S, and PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Weitere Neuerscheinungen im Abo werden im Laufe des Monats folgen:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 49035 XP Hooligan Bezwinger | 05.05.2026 - 06:02 Uhr

    Final Fantasy V werde ich spielen. 🙂 Anfang Juni dürfte dann wahrscheinlich Final Fantasy VI in den Game Pass folgen. Danke für die Info. 👍🏻

    0
  2. Katanameister 415540 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 05.05.2026 - 06:07 Uhr

    Ich werde passen, hab aktuell zu viel zum Zocken und in zwei Wochen kommt schon Forza Horizon 6.

    0
  4. Wasgehtsiedasan 1580 XP Beginner Level 1 | 05.05.2026 - 06:41 Uhr

    Nein Danke. Ich mag alte Spiele, ich mag Final Fantasy. Und ich hole gerade Final Fantasy 7 nach weil ja viele schreien das Remake wäre doof. Ich finde Final Fantasy 7 derart schlecht gealtert so das ich mir Final Fantasy 1-6 auf keinen Fall antun werde.
    Desweiteren macht es für mich auch keinen Sinn ein Spiel das man im Sale hinterhergeworfen bekommt teuer zu Mieten.

    0

Hinterlasse eine Antwort