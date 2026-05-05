Xbox Game Pass: Dieser RPG-Meilenstein ist ab heute neu im Abo verfügbar

Der klassische Rollenspiel-Titel Final Fantasy V ist ab heuite Teil des Xbox Game Pass und erweitert damit das Angebot um einen weiteren Eintrag aus der traditionsreichen JRPG-Reihe. Das Spiel steht ab heute für Abonnenten auf Xbox Premium, PC und Cloud zur Verfügung und kann ohne zusätzliche Kosten im Rahmen des

Der klassische Rollenspiel-Titel Final Fantasy V ist ab heuite Teil des Xbox Game Pass und erweitert damit das Angebot um einen weiteren Eintrag aus der traditionsreichen JRPG-Reihe.

Das Spiel steht ab heute für Abonnenten auf Xbox Premium, PC und Cloud zur Verfügung und kann ohne zusätzliche Kosten im Rahmen des Abos gespielt werden.

Mit der Aufnahme von Final Fantasy V setzt Microsoft weiterhin auf die Integration klassischer Rollenspiele in den Game Pass und stärkt damit insbesondere das Angebot für Fans traditioneller JRPG-Erlebnisse.

Xbox Game Pass – Mai 2026

05. Mai 2026 – Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S, and PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Weitere Neuerscheinungen im Abo werden im Laufe des Monats folgen: