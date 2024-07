Xbox Game Pass: Dieser Shooter ist ab heute überraschend im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Was für eine Überraschung: Microsoft veröffentlicht heute Call of Duty: Modern Warfare III im Xbox Game Pass. Das Spiel erschien am 10. November 2023 und ist keine neun Monate später schon im Abo erhältlich.

Aktuell könnt ihr bereits den Pre-Load starten, damit ihr dann pünktlich zur Xbox Game Pass-Freigabe losballern könnt!

Xbox Game Pass – Juli 2024

Juli 2024 – Call of Duty: Modern Warfare III

Wer von euch wird Call of Duty: Modern Warfare III heute eine Chance geben und die legendäre Shooter-Reihe wieder spielen? Oder seid ihr schon seit der Veröffentlichung dabei und freut euch auf frisches Kanonenfutter?