Xbox Game Pass: Dieser Shooter labert euch heute im Abo voll

Abonnenten von Xbox Game Pass auf Konsole und PC haben ab heute Zugriff auf High on Life. Der Shooter wird euch im Sekundentakt ein Kotelett an die Backe labern, denn in diesem verrückten Spiel können die Waffen reden!

High on Life war bereits zum Release Ende 2022 im Abo enthalten. Jetzt habt ihr erneut die Chance, es dort zu spielen.

Welche Spiele landen außerdem im Juli im Abonnement? Diese Antwort können wir euch hoffentlich heute Nachmittag geben, wenn die Titel für die zweite Hälfte des Monats verkündet werden.

Xbox Game Pass – Juli 2025

15. Juli 2025 – High On Life (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard