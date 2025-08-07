Xbox Game Pass: Dieser Ubisoft-Blockbuster ist heute neu im Abo

Ab heute abend steht Assassin’s Creed Mirage allen Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate sowie des PC Game Pass zur Verfügung.
Das Spiel ist auf Cloud, Konsole und PC spielbar und erweitert das Angebot des Game Pass um einen weiteren hochkarätigen Titel von Ubisoft. Spieler können direkt in die neue Geschichte eintauchen und die faszinierende Welt von Mirage ohne zusätzliche Kosten erleben.
Xbox Game Pass – August 2025
- 07. August 2025 – Assassin’s Creed Mirage (Cloud, Console, and PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Wer von euch startet heute sein Abenteuer in Assassin’s Creed Mirage?
Ich denke nicht.
Hab gerade nicht die Motivation für so ein großes Open World-Spiel. Witcher 3 liegt auch aktuell brach, obwohl es mir eigentlich super gefällt.
Diese riesigen Spielwelten mit unendlich viel zu tun und zu sammeln sind manchmal einfach überwältigend.
Und wenn hätten andere Teile wie Shadows, Origins oder Black Flag bei mir auch Vorrang.
Die Teile die mich am ehesten interessieren sind Origins, Black Flag und Shadows.
Shadows warte ich bis etwas günstiger wird. Black Flag warte ich aufs Remake…und was war noch meine Ausrede für Origins…? Ach ja, zu groß und zu viel zum Sammeln.
Mirage ist nicht groß, das war ursprünglich als DLC zu Valhalla geplant und wurde im Laufe der Zeit zu einem eigenständigen Spiel.
Die Story hat man in 15-20 Std durch. Hab in 30 Std sogar alle Erfolge gesammelt.
Huch, was hab ich da für einen seltsamen Kommentar geschrieben? xD
Wollte den beim Schreiben nochmal neu formulieren, hab aber anscheinend die alte Version dabei nicht gelöscht…
Aber das klingt ja für AC-Verhältnisse wirklich recht human von der Spielzeit.
Vielleicht raffe ich mich auf und bringe es diesmal zu Ende. Spielstände müssten ja noch in der Cloud sein
Nach ein paar Jahren AC Pause könnte ich eigentlich mal wieder einen Teil spielen
Ihr könnt euch bei mir bedanken, ich habs vor kurzem für 9€ gekauft.
Gern geschehen. 😂😎
Nein danke. Das Avatar oder das Star Wars Game hätten mich eher interessiert.
Hat mir Spaß gemacht. Ging wieder etwas back to the roots. War mal wieder etwas Abwechslung. Ich kann es nur empfehlen.
Wenn ich die Zeit finde, schaue ich vielleicht mal rein… aber eigentlich hab ich AC nach dem langatmigen Valhalla wirklich satt…