Xbox Game Pass: Dieser Ubisoft-Blockbuster ist heute neu im Abo

20 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Xbox Game Pass mit neuem Ubisoft-Blockbuster ab heute!

Ab heute abend steht Assassin’s Creed Mirage allen Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate sowie des PC Game Pass zur Verfügung.

Das Spiel ist auf Cloud, Konsole und PC spielbar und erweitert das Angebot des Game Pass um einen weiteren hochkarätigen Titel von Ubisoft. Spieler können direkt in die neue Geschichte eintauchen und die faszinierende Welt von Mirage ohne zusätzliche Kosten erleben.

Xbox Game Pass – August 2025

  • 07. August 2025 – Assassin’s Creed Mirage (Cloud, Console, and PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wer von euch startet heute sein Abenteuer in Assassin’s Creed Mirage?

 

20 Kommentare Added

  1. danbu 53630 XP Nachwuchsadmin 6+ | 07.08.2025 - 08:20 Uhr

    Ich denke nicht.
    Hab gerade nicht die Motivation für so ein großes Open World-Spiel. Witcher 3 liegt auch aktuell brach, obwohl es mir eigentlich super gefällt.
    Diese riesigen Spielwelten mit unendlich viel zu tun und zu sammeln sind manchmal einfach überwältigend.
    Und wenn hätten andere Teile wie Shadows, Origins oder Black Flag bei mir auch Vorrang.
    Die Teile die mich am ehesten interessieren sind Origins, Black Flag und Shadows.
    Shadows warte ich bis etwas günstiger wird. Black Flag warte ich aufs Remake…und was war noch meine Ausrede für Origins…? Ach ja, zu groß und zu viel zum Sammeln.

    • AnCaptain4u 223655 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.08.2025 - 09:19 Uhr
      Antwort auf danbu

      Mirage ist nicht groß, das war ursprünglich als DLC zu Valhalla geplant und wurde im Laufe der Zeit zu einem eigenständigen Spiel.
      Die Story hat man in 15-20 Std durch. Hab in 30 Std sogar alle Erfolge gesammelt.

      • danbu 53630 XP Nachwuchsadmin 6+ | 07.08.2025 - 10:21 Uhr
        Antwort auf AnCaptain4u

        Huch, was hab ich da für einen seltsamen Kommentar geschrieben? xD
        Wollte den beim Schreiben nochmal neu formulieren, hab aber anscheinend die alte Version dabei nicht gelöscht…
        Aber das klingt ja für AC-Verhältnisse wirklich recht human von der Spielzeit.

  2. Phex83 123520 XP Man-at-Arms Silber | 07.08.2025 - 08:35 Uhr

    Vielleicht raffe ich mich auf und bringe es diesmal zu Ende. Spielstände müssten ja noch in der Cloud sein

  3. Creasy 33140 XP Bobby Car Schüler | 07.08.2025 - 09:23 Uhr

    Nach ein paar Jahren AC Pause könnte ich eigentlich mal wieder einen Teil spielen

  4. RumRoGERs 88385 XP Untouchable Star 4 | 07.08.2025 - 09:23 Uhr

    Ihr könnt euch bei mir bedanken, ich habs vor kurzem für 9€ gekauft.
    Gern geschehen. 😂😎

  6. Robilein 1140250 XP Xboxdynasty Legend Silber | 07.08.2025 - 10:04 Uhr

    Hat mir Spaß gemacht. Ging wieder etwas back to the roots. War mal wieder etwas Abwechslung. Ich kann es nur empfehlen.

  7. Gunslinger 11170 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 07.08.2025 - 10:41 Uhr

    Wenn ich die Zeit finde, schaue ich vielleicht mal rein… aber eigentlich hab ich AC nach dem langatmigen Valhalla wirklich satt…

