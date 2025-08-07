Xbox Game Pass: Dieser Ubisoft-Blockbuster ist heute neu im Abo

Ab heute abend steht Assassin’s Creed Mirage allen Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate sowie des PC Game Pass zur Verfügung.

Das Spiel ist auf Cloud, Konsole und PC spielbar und erweitert das Angebot des Game Pass um einen weiteren hochkarätigen Titel von Ubisoft. Spieler können direkt in die neue Geschichte eintauchen und die faszinierende Welt von Mirage ohne zusätzliche Kosten erleben.

Xbox Game Pass – August 2025

07. August 2025 – Assassin’s Creed Mirage (Cloud, Console, and PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wer von euch startet heute sein Abenteuer in Assassin’s Creed Mirage?