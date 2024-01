Xbox Game Pass: Dieser Ultimate-Perk bringt 10.000 Gold

Autor:, in / Xbox Game Pass

Sea of Thieves-Spieler können sich ab sofort eine neue Belohnung in Form eines Xbox Game Pass Ultimate Perks abholen. Auf euch wartet das Sea of Thieves: Nightshine Papagei-Paket.

Mit dabei sind eine Nightshine Papagei Jacke, -Segel, die Galionsfigur, ein Hut, ein Entermesser und 10.000 Gold.

Startet am besten gleich eure Xbox App, klickt auf Vorteile und sichert euch euer Sea of Thieves-Geschenk im neuen Jahr!