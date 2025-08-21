Xbox Game Pass: Dieses Abenteuer-Spiel ist heute neu im Abo

Heute gibt es ein ganz besonderes Spiel im Xbox Game Pass für alle Ultimate-Abonnenten.

Heute landet mit Herdling direkt ein neues Spiel zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement.

Begebt euch mit einer Herde liebenswerter Tiere auf eine große Alpenexpedition, während ihr einen Bergpfad hinaufsteigt, unheimlichen Gefahren und überraschenden Hindernissen begegnet und euch euren Weg zu dem Geheimnis auf dem Gipfel bahnt.

Xbox Game Pass – August 2025

21. August 2025 – Herdling (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wer von euch wird sich heute in das neue Abenteuer stürzen und Herdling ausprobieren?