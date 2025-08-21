Xbox Game Pass: Dieses Abenteuer-Spiel ist heute neu im Abo

Heute landet mit Herdling direkt ein neues Spiel zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement.
Begebt euch mit einer Herde liebenswerter Tiere auf eine große Alpenexpedition, während ihr einen Bergpfad hinaufsteigt, unheimlichen Gefahren und überraschenden Hindernissen begegnet und euch euren Weg zu dem Geheimnis auf dem Gipfel bahnt.
Xbox Game Pass – August 2025
- 21. August 2025 – Herdling (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Wer von euch wird sich heute in das neue Abenteuer stürzen und Herdling ausprobieren?
6 Kommentare
Herunterladen werde ich es mir, hat ja nur 2,7 GB, das kann man mal Zwischendurch am Wochenende antesten.
Werde ich nicht ausprobieren, aber tzdm danke für die Info 😜.
Ausprobieren werd ich es mal, aber ich wäre überrascht, wenn es nicht langweilig ist.
Wird probiert mal was anderes
Wird getestet auf jeden
Das Spiel sah echt gut und stimmungsvoll aus. Werd ich mit Sicherheit zocken. Bestimmt auch kein so langer Titel.