Xbox Game Pass: Dieses Action-Rollenspiel ist ab heute neu im Abo

Startschuss für das Action-Rollenspiel im September 2025 im Xbox Game Pass.

Ab dem 23. September 2025 ist Sworn im Xbox Game Pass spielbar und steht euch auf Cloud, PC sowie Xbox Series X|S zur Verfügung.

Mit der Aufnahme in Game Pass Ultimate und PC Game Pass erweitert Microsoft erneut das Angebot für Abonnenten und bringt ein frisches Action-Rollenspiel in die Bibliothek.

Sworn kombiniert intensive Kämpfe mit einer düsteren Fantasy-Welt und richtet sich an alle, die packendes Gameplay und eine tiefgründige Story erleben wollen. Für euch als Abonnenten bedeutet das, dass ihr Sworn ohne zusätzliche Kosten direkt herunterladen und spielen könnt.

Xbox Game Pass – September 2025

23. September 2025 – Sworn (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Mit der Veröffentlichung im Xbox Game Pass erreicht das Spiel eine noch größere Community und reiht sich nahtlos in die Reihe der hochkarätigen Titel ein, die im September 2025 in den Dienst integriert werden.

Damit bietet Sworn die perfekte Gelegenheit, ein neues Abenteuer zu beginnen und die Vielseitigkeit des Xbox Game Pass voll auszunutzen.