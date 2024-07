Xbox Game Pass: Dieses Actionspiel ist ab heute neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Es vergeht kaum ein Tag an dem es keine Neuigkeiten und Überraschungen für Xbox Game Pass-Abonnenten gibt. Heute wird dazu sogar noch ein weiteres Spiel im Abo angeboten: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Xbox Game Pass – Juli 2024

19. Juli 2024 – Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Das Spiel mag auf den ersten Blick vielleicht nicht jedem gefallen, dennoch solltet ihr dem Titel unbedingt eine Chance geben. Capcom hat bei der Spielmechanik und dessen Umsetzung wirklich etwas Ansprechendes geschaffen. Also, wer von euch ein Xbox Game Pass-Abonnement hat, der sollte Kunitsu-Gami: Path of the Goddess unbedingt eine Chance geben.