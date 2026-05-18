Xbox Game Pass: Dieses Blockbuster-Spiel erscheint in der neuen Woche im Abo

Mit Forza Horizon 6 landet diese Woche einer der größten AAA-Titel im Xbox Game Pass.

Mit Forza Horizon 6 erscheint in der aktuellen Woche eines der größten Spiele des Jahres direkt im Xbox Game Pass.

Der neue Open-World-Racer wird ab dem 19. Mai 2026 für Ultimate-Abonnenten verfügbar sein und zählt bereits jetzt zu den meistdiskutierten Releases des Jahres. Besonders die riesige Open-World, die neue Japan-Umgebung und die starken Steam- sowie Xbox-Store-Zahlen sorgen aktuell für enorme Aufmerksamkeit.

Forza Horizon 6 gehört damit zu den nächsten großen Day-One-Veröffentlichungen im Game Pass und stärkt das Abo-Angebot von Xbox erneut deutlich.

Xbox Game Pass – Mai 2026

19. Mai 2026 – Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Spieler können sich auf zahlreiche neue Fahrzeuge, dynamische Events und umfangreiche Online-Features freuen. Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 für Xbox Series X|S und PC.