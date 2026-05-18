Xbox Game Pass: Dieses Blockbuster-Spiel erscheint in der neuen Woche im Abo

Mit Forza Horizon 6 erscheint in der aktuellen Woche eines der größten Spiele des Jahres direkt im Xbox Game Pass.
Der neue Open-World-Racer wird ab dem 19. Mai 2026 für Ultimate-Abonnenten verfügbar sein und zählt bereits jetzt zu den meistdiskutierten Releases des Jahres. Besonders die riesige Open-World, die neue Japan-Umgebung und die starken Steam- sowie Xbox-Store-Zahlen sorgen aktuell für enorme Aufmerksamkeit.
Forza Horizon 6 gehört damit zu den nächsten großen Day-One-Veröffentlichungen im Game Pass und stärkt das Abo-Angebot von Xbox erneut deutlich.
Xbox Game Pass – Mai 2026
- 19. Mai 2026 – Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Spieler können sich auf zahlreiche neue Fahrzeuge, dynamische Events und umfangreiche Online-Features freuen. Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 für Xbox Series X|S und PC.
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An alle, die diese Woche dazu kommen: Es ist der Hammer! Viel Spaß.