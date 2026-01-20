Xbox Game Pass: Dieses Doppelpack gibt es heute im Abo

Heute gibt es gleich zwei neue Spiele auf einen Schlag im Xbox Game Pass.

Der Xbox Game Pass füllt sich heute mit zwei neuen Spielen. Mit Resident Evil Village kehrt eines der bekanntesten Horrorabenteuer der letzten Jahre in den Abo-Dienst zurück. Der Titel setzt auf eine Mischung aus bedrückender Atmosphäre, intensiven Actionmomenten und der markanten Ego Perspektive, die die Reihe seit dem siebten Teil prägt.

Parallel dazu erscheint Mio Memories in Orbit, ein stilistisch völlig anderes Erlebnis. Das Spiel kombiniert eine futuristische Welt mit präzisem Plattforming und einem starken Fokus auf Erkundung.

Xbox Game Pass – Januar 2026

20. Januar 2026 – Resident Evil Village (Cloud, Console und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

20. Januar 2026 – Mio: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Was werdet ihr zuerst im Abo ausprobieren?