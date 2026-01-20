Xbox Game Pass: Dieses Doppelpack gibt es heute im Abo

Der Xbox Game Pass füllt sich heute mit zwei neuen Spielen. Mit Resident Evil Village kehrt eines der bekanntesten Horrorabenteuer der letzten Jahre in den Abo-Dienst zurück. Der Titel setzt auf eine Mischung aus bedrückender Atmosphäre, intensiven Actionmomenten und der markanten Ego Perspektive, die die Reihe seit dem siebten Teil prägt.
Parallel dazu erscheint Mio Memories in Orbit, ein stilistisch völlig anderes Erlebnis. Das Spiel kombiniert eine futuristische Welt mit präzisem Plattforming und einem starken Fokus auf Erkundung.
Xbox Game Pass – Januar 2026
- 20. Januar 2026 – Resident Evil Village (Cloud, Console und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 20. Januar 2026 – Mio: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Was werdet ihr zuerst im Abo ausprobieren?
Mitdiskutieren
MIO werde ich noch ausprobieren, aber erstmal Star Wars Outlaws weiterspielen.
Resident Evil fand Ich richtig gut und in VR2 ein (Alb)traum, habe es aber schon vor Jahren durchgesuchtet.
Ich bin schon sehr auf Mio gespannt
Resi ist super, Mio ist überhaupt nicht meins.
RE Village hat mir richtig gut gefallen, ich hab‘s allerdings auch schon in meiner Bib. Mio sagt mir jetzt erstmal nicht so zu, vielleicht teste ich es trotzdem mal an.
Beides ist eher nix für mich
Mio werde ik ma über die cloud testen ✌🏻 danke für die Info