Xbox Game Pass: Dieses eine Spiel erscheint noch im November im Abo

Der Xbox Game Pass hat sich diese Woche mit Evil Genius 2 World Domination ein neues Spiel aufgehoben, um den November 2021 zu beenden. Die Spiele für Dezember werden ebenfalls in Kürze enthüllt, wobei Highlights wie Halo Infinite, The Gunk, Among Us und mehr dabei sein werden.

Bevor es aber im Monat Dezember zur Sache geht, bereitet sich Evil Genius 2 am 30. November auf seine Veröffentlichung vor.

Xbox Game Pass – November

30. November 2021 – Evil Genius 2: World Dominiation