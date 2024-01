Xbox Game Pass: Dieses eine Spiel verlässt das Abo

Erst gestern hat Microsoft die offiziellen Spiele für die zweite Monatshälfte im Januar 2024 bekannt gegeben.

Nachdem bereits Resident Evil 2, Those Who Remain, Hell Let Loose und viele weitere Highlights im Xbox Game Pass erhältlich sind, wird sich Ende Januar nur ein einziges Spiel aus dem Abo verabschieden: HITMAN World of Assassination.

Xbox Game Pass – Entfernung Ende Januar 2024

31. Januar 2024 – HITMAN World of Assassination

Denkt daran, dass ihr alle Spiele digital mit einem Rabatt von 20 % kaufen könnt, damit ihr es nahtlos weiterspielen könnt. Wer also mit HITMAN World of Assassination weitermachen will, der „hittet“ einfach den Link oben, drückt dann auf kaufen, damit das Spiel euch gehört.

Ubisoft ist übrigens überzeugt, dass Spieler sich damit anfreunden sollten, dass Spiele ihnen bald nicht mehr gehören sollten.