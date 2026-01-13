Xbox Game Pass: Dieses galaktische Spiel ist heute neu im Abo

Zum Auftakt des neuen Jahres erhält der Xbox Game Pass einen besonders prominenten Zugang.

Ab dem 13. Januar 2026 steht Star Wars Outlaws (Test) im Abo bereit und erweitert das Januar‑Line‑up um ein groß inszeniertes Open‑World‑Abenteuer aus dem Star‑Wars‑Universum.

Der Titel ist für Game Pass Ultimate, PC Game Pass sowie über die Cloud verfügbar und reiht sich damit nahtlos in die plattformübergreifenden Angebote des Dienstes ein.

Der Release im Xbox Game Pass bringt das Sci‑Fi‑Abenteuer einem breiten Publikum näher, das sich nun ohne zusätzliche Kosten in die weitläufigen Schauplätze der Galaxis stürzen kann. Star Wars Outlaws setzt auf eine Mischung aus Erkundung, Action und Story‑Missionen, die den Spieler durch verschiedene Systeme führen und den Fokus auf eine frei zugängliche Spielwelt legen.

Mit dem heutigen Tag ergänzt der Titel das Januar‑Programm des Xbox Game Pass und sorgt für einen markanten Start in die neue Gaming‑Saison. Die Veröffentlichung im Abo markiert zugleich einen der auffälligsten Neuzugänge des Monats und erweitert das Angebot um ein weiteres großes Franchise.

Xbox Game Pass – Januar 2026

13. Januar 2026 – Star Wars Outlaws (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wer von euch spielt heute zum ersten Mal Star Wars Outlaws im Xbox Game Pass?