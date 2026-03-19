Xbox Game Pass: Dieses gefeierte Rollenspiel ist ab heute neu im Abo

Das gefeierte Rollenspiel Disco Elysium ist ab heute auf Cloud, Xbox Series X|S und PC über den Game Pass spielbar.

Ab dem 19. März 2026 ist Disco Elysium im Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie im PC Game Pass verfügbar. Spieler können das narrative Rollenspiel auf Cloud, Xbox Series X|S und PC genießen.

Disco Elysium bietet tiefgründige Dialoge, komplexe Charakterentwicklung und ein einzigartiges Rollenspiel-Erlebnis, das Entscheidungen und Konsequenzen in den Mittelpunkt stellt. Die Integration in den Game Pass ermöglicht einen einfachen Zugang für Abonnenten und erweitert die Bibliothek um einen modernen Klassiker der RPGs.

Mit dem Start im Game Pass können Spieler sofort in die melancholische und packende Welt von Revachol eintauchen, Ermittlungen führen, Beziehungen zu Charakteren aufbauen und ihre eigenen Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Xbox Game Pass – März 2026

19. März 2026 – Disco Elysium (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass