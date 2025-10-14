Xbox Game Pass: Dieses Horror-Highlight ist ab heute neu im Abo

Neuzugang im Xbox Game Pass bringt ein vielversprechendes Horror-Highlight!

Ab heute, dem 14. Oktober 2025 steht das packende Horror-Abenteuer The Casting of Frank Stone im Xbox Game Pass für Cloud, PC und Xbox Series X|S zur Verfügung.

Der Titel erweitert das Game-Pass-Angebot im Oktober um ein düsteres Erlebnis, das mit intensiver Atmosphäre und filmreifer Inszenierung überzeugt.

In The Casting of Frank Stone erlebt ihr eine emotionale und fesselnde Geschichte, die im Universum von Dead by Daylight angesiedelt ist. Das Spiel kombiniert psychologischen Horror mit interaktiver Erzählung und sorgt für spannende Entscheidungen, die den Verlauf der Handlung maßgeblich beeinflussen.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

  • 14. Oktober 2025 –The Casting of Frank Stone (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Mit der Aufnahme von The Casting of Frank Stone stärkt der Xbox Game Pass erneut sein Portfolio an hochwertigen Story-Spielen. Abonnenten können das Spiel ab sofort ohne zusätzliche Kosten herunterladen und direkt loslegen.

Wer stürzt sich ab heute in das Horrorspiel?

