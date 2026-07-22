Xbox Game Pass: Dieses Horrorspiel ist ab heute neu im Abo

Neu im Xbox Game Pass: Dieses Horrorspiel spielt an einer Tankstelle.

Der Xbox Game Pass erhält heute mit Shift at Midnight weiteren Nachschub. Das kooperative Horrorspiel ist ab sofort für Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar und kann von Game Pass Ultimate- sowie PC Game Pass-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten gespielt werden.

Xbox Game Pass – Juli 2026

22. Juli – Shift at Midnight – Cloud, Xbox Series X|S, PC

In Shift at Midnight übernehmen Spieler den Betrieb einer Tankstelle während der Nachtschicht. Regale müssen aufgefüllt, Lieferungen angenommen und Kunden bedient werden. Doch nicht jeder Besucher ist ein gewöhnlicher Mensch.

Doppelgänger sorgen für Horror

Zwischen den Kunden verstecken sich gefährliche Doppelgänger, die anhand ihres Verhaltens, ihrer Antworten oder ihrer Ausweisdaten entlarvt werden müssen. Werden sie nicht rechtzeitig erkannt, verwandeln sie sich in tödliche Kreaturen und greifen die Tankstelle an.

In diesem Fall gilt es, Eingänge zu verbarrikadieren, Fallen aufzustellen und ein geeignetes Versteck zu finden, um die Nacht zu überleben.

Neben einem Einzelspielermodus unterstützt Shift at Midnight auch Koop-Partien mit mehreren Spielern. Dank integriertem Umgebungs-Sprachchat soll dabei eine besonders dichte Horror-Atmosphäre entstehen. Zusätzlich sorgen zufällig generierte Schichten dafür, dass jeder Spieldurchlauf anders verläuft.