Xbox Game Pass: Dieses Knaller-Spiel ist ab sofort Premium

Ab heute können Fans von Hollow Knight: Silksong das Spiel über den Xbox Game Pass Premium erleben. Ab dem 12. März 2026 ist das Action-RPG auf Cloud, Konsole, Handheld und PC verfügbar – sowohl für Game Pass Premium, Game Pass Ultimate als auch PC Game Pass.
Spieler erhalten mit Hollow Knight: Silksong ein herausforderndes Abenteuer in einer düsteren, atmosphärischen Welt. Das Spiel bietet präzises Plattforming, spannende Kämpfe gegen unzählige Gegner und die typische Metroidvania-Erfahrung, für die Hollow Knight bekannt ist. Mit der Game Pass Premium-Version ist der Einstieg einfacher als je zuvor, da Spieler direkt auf allen unterstützten Geräten loslegen können.
Die Verfügbarkeit im Game Pass macht Hollow Knight: Silksong besonders attraktiv für neue Spieler und Veteranen, die die Fortsetzung des gefeierten Originals erleben möchten. Durch die Unterstützung von Cloud, Konsole, Handheld und PC bietet sich maximale Flexibilität beim Spielen.
Wer hat durch?
Ich habe nach der Splitterschwester abgebrochen. Das Spiel hat nichts mehr mit Spielspass zu tun.
Sehe ich auch so.
Alle drei Räume ein Scheiss Boss einfach nur um Spielzeit und Zeitverschwendung zu generieren.
Ich hab es durch, man braucht schon eine Hardcore Souls Mentalität, um das zu überstehen 😅.
Mich bringt schon Mio bei manchen Passagen zur Verzweiflung 🙈
Bei Mio muss man auch sehr genau aufpassen, ist aber machbar, fand ich trotzdem auch etwas übertrieben.
Hänge gerade bei denn ganzen gezackten Mühlen da der Angriff nach unten nicht immer klappt.Das ärgert dann schon einen.
Hab gerade keine Ahnung was du mit gezackten Mühlen meinst, aber ja, der Angriff nach unten ist etwas umständlich gewesen.
Diese Kettensägen unten in der Schatzkammer
Nö, habe es nicht durchgespielt. Bei der zweiten Lace hatte ich keine Lust mehr. Ja, Spiel war schon toll und atmosphärisch, aber andererseits auch so abstrafend, dass es mir irgendwann zuviel des Strafens geworden ist.
MiO dagegen habe ich zumindest durchgespielt. Aber als ich mir dann ein Video zur Sprungpassage für das „True Ending“ angeschaut habe habe ich es dann auch nicht mehr komplettieren wollen.
Was da gibt es dann auch noch unterschiedliche Enden 🤯
Nix für mich, kommt nicht auf die Platte.
Gutes Spiel, ist teilweise nicht so gut gebalanced gewesen gerade am Anfang mit den wenigen Upgrades, ansonsten tolle Spielwelt und sehr herausfordernd, gerade Akt 3 hat es teilweise in sich, das Ende hat mir dafür richtig gut gefallen, bin schon gespannt auf das Dlc.
Ebenfalls ix für mich. Lieber rayman
Ist mit etwas zu schwer. Ich habe kein Interesse mehr an solche Herausforderungen in meiner Freizeit.
Das war hier so wie mit zu scharfem Essen. Bisschen scharf is geil, aber irgendwann isset einfach zu viel.
Das Spiel finde ich nervig schwer.
Nicht meins.
Im Ultimate Abo schon nicht gespielt.