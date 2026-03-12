Xbox Game Pass: Dieses Knaller-Spiel ist ab sofort Premium

Ab heute können Fans von Hollow Knight: Silksong das Spiel über den Xbox Game Pass Premium erleben. Ab dem 12. März 2026 ist das Action-RPG auf Cloud, Konsole, Handheld und PC verfügbar – sowohl für Game Pass Premium, Game Pass Ultimate als auch PC Game Pass.

Spieler erhalten mit Hollow Knight: Silksong ein herausforderndes Abenteuer in einer düsteren, atmosphärischen Welt. Das Spiel bietet präzises Plattforming, spannende Kämpfe gegen unzählige Gegner und die typische Metroidvania-Erfahrung, für die Hollow Knight bekannt ist. Mit der Game Pass Premium-Version ist der Einstieg einfacher als je zuvor, da Spieler direkt auf allen unterstützten Geräten loslegen können.

Die Verfügbarkeit im Game Pass macht Hollow Knight: Silksong besonders attraktiv für neue Spieler und Veteranen, die die Fortsetzung des gefeierten Originals erleben möchten. Durch die Unterstützung von Cloud, Konsole, Handheld und PC bietet sich maximale Flexibilität beim Spielen.