Xbox Game Pass: Dieses Knaller-Spiel ist ab sofort Premium

Der Xbox Game Pass bekommt ein neues Knaller-Spiel im Premium-Abo!

Ab heute können Fans von Hollow Knight: Silksong das Spiel über den Xbox Game Pass Premium erleben. Ab dem 12. März 2026 ist das Action-RPG auf Cloud, Konsole, Handheld und PC verfügbar – sowohl für Game Pass Premium, Game Pass Ultimate als auch PC Game Pass.

Spieler erhalten mit Hollow Knight: Silksong ein herausforderndes Abenteuer in einer düsteren, atmosphärischen Welt. Das Spiel bietet präzises Plattforming, spannende Kämpfe gegen unzählige Gegner und die typische Metroidvania-Erfahrung, für die Hollow Knight bekannt ist. Mit der Game Pass Premium-Version ist der Einstieg einfacher als je zuvor, da Spieler direkt auf allen unterstützten Geräten loslegen können.

Die Verfügbarkeit im Game Pass macht Hollow Knight: Silksong besonders attraktiv für neue Spieler und Veteranen, die die Fortsetzung des gefeierten Originals erleben möchten. Durch die Unterstützung von Cloud, Konsole, Handheld und PC bietet sich maximale Flexibilität beim Spielen.

  Wer hat durch?

    Wer hat durch?

    Ich habe nach der Splitterschwester abgebrochen. Das Spiel hat nichts mehr mit Spielspass zu tun.

    1
    • Kenty 245890 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.03.2026 - 10:14 Uhr
      Antwort auf Zockejedekonsole

      MiO dagegen habe ich zumindest durchgespielt. Aber als ich mir dann ein Video zur Sprungpassage für das „True Ending" angeschaut habe habe ich es dann auch nicht mehr komplettieren wollen.

      MiO dagegen habe ich zumindest durchgespielt. Aber als ich mir dann ein Video zur Sprungpassage für das „True Ending“ angeschaut habe habe ich es dann auch nicht mehr komplettieren wollen.

      0
  3. Katanameister 353620 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.03.2026 - 06:46 Uhr

    Gutes Spiel, ist teilweise nicht so gut gebalanced gewesen gerade am Anfang mit den wenigen Upgrades, ansonsten tolle Spielwelt und sehr herausfordernd, gerade Akt 3 hat es teilweise in sich, das Ende hat mir dafür richtig gut gefallen, bin schon gespannt auf das Dlc.

    0
  Ist mit etwas zu schwer. Ich habe kein Interesse mehr an solche Herausforderungen in meiner Freizeit.

    Ist mit etwas zu schwer. Ich habe kein Interesse mehr an solche Herausforderungen in meiner Freizeit.

    1
  6. RappScallion 25160 XP Nasenbohrer Level 3 | 12.03.2026 - 08:22 Uhr

    Das war hier so wie mit zu scharfem Essen. Bisschen scharf is geil, aber irgendwann isset einfach zu viel.

    1

