Xbox Game Pass: Dieses Knast-RPG ist heute im Abo spielbar

Als Reporter oder Undercover-Agent geht ihr heute in Back to the Dawn hinter Gitter. Im Knast-RPG kämpft und ermittelt ihr euch durch ein Hochsicherheitsgefängnis und deckt dabei jede Menge Geschichten auf.

Xbox Game Pass – Juli 2025

18. Juli 2025 – Back to the Dawn (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

