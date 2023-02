Xbox Game Pass: Dieses Next-Gen-Spiel ist ab heute neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Heute können sich alle Xbox Game Pass-Abonnenten mit einer Xbox Series X/S-Konsole oder aber via Cloud-Gaming das neue Cities: Skylines in der Console Remastered Edition sichern. Den Download erreicht ihr wie gewohnt über die Verlinkung weiter unten.

Die Veröffentlichung ist für heute Abend vorgesehen. Und keine Sorge, wer nur eine Xbox One besitzt, der kann mit dem Download der Cities: Skylines in der Console Remastered Edition auch die Cities: Skylines – Xbox One Edition spielen.

Xbox Game Pass Februar 2023

15. Februar 2023 – Cities: Skylines Console Remastered (Cloud und Xbox Series X|S)

Erst gestern wurde Mount & Blade II: Bannerlord für Cloud, Konsole und PC im Abo veröffentlicht. Dazu werden heute einige Spiele aus dem Abo entfernt.