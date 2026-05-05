Xbox Game Pass: Dieses Parkour-Spiel erscheint heute neu im Abo

Zu den neuen Spiele im Mai im Xbox Game Pass zählt auch dieses neue Parkour-Spiel, welches ihr heute schon spielen könnt.

Microsoft wird voraussichtlich heute die ersten neuen Spiele für den Xbox Game Pass im neuen Monat vorstellen. Noch vor der offiziellen Ankündigung hat Top Hat Studios bestätigt, dass MOTORSLICE für Abonnenten am heutigen 5. Mai verfügbar sein wird.

Der Titel setzt auf Parkour‑Gameplay in einer brutalistischen, postapokalyptischen Umgebung. Flüssige Bewegungsabläufe und nahtlose Kampfbegegnungen stehen im Mittelpunkt, während ihr eure Fähigkeiten und eure Beweglichkeit nutzt, um euch in der verlassenen Welt zurechtzufinden.

Gespielt wird ein Mädchen namens „P“, das alles einsetzt, was zur Verfügung steht, um tödlichen Fallen zu entkommen. Laufen, klettern, rutschen, ducken, an Wänden entlanglaufen und Stunts gehören zum Bewegungsrepertoire. Mit der Kettensäge lassen sich sogar Distanzen überwinden, die eigentlich unmöglich erscheinen.

Weitere Game‑Pass‑Titel für den neuen Monat werden im Laufe des Tages erwartet.