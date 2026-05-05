Xbox Game Pass: Dieses Parkour-Spiel erscheint heute neu im Abo

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Zu den neuen Spiele im Mai im Xbox Game Pass zählt auch dieses neue Parkour-Spiel, welches ihr heute schon spielen könnt.

Microsoft wird voraussichtlich heute die ersten neuen Spiele für den Xbox Game Pass im neuen Monat vorstellen. Noch vor der offiziellen Ankündigung hat Top Hat Studios bestätigt, dass MOTORSLICE für Abonnenten am heutigen 5. Mai verfügbar sein wird.

Der Titel setzt auf Parkour‑Gameplay in einer brutalistischen, postapokalyptischen Umgebung. Flüssige Bewegungsabläufe und nahtlose Kampfbegegnungen stehen im Mittelpunkt, während ihr eure Fähigkeiten und eure Beweglichkeit nutzt, um euch in der verlassenen Welt zurechtzufinden.

Gespielt wird ein Mädchen namens „P“, das alles einsetzt, was zur Verfügung steht, um tödlichen Fallen zu entkommen. Laufen, klettern, rutschen, ducken, an Wänden entlanglaufen und Stunts gehören zum Bewegungsrepertoire. Mit der Kettensäge lassen sich sogar Distanzen überwinden, die eigentlich unmöglich erscheinen.

Weitere Game‑Pass‑Titel für den neuen Monat werden im Laufe des Tages erwartet.

Quelle
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6 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 49135 XP Hooligan Bezwinger | 05.05.2026 - 11:49 Uhr

    Ach, das einzige Spiel was heute im Store erscheint. 😃 Ist jetzt nichts für mich. Danke für die Info. 👍🏻

    „Weitere Game‑Pass‑Titel für den neuen Monat werden im Laufe des Tages erwartet.“

    Bin gespannt. 🙂

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  2. Robilein 1261070 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.05.2026 - 11:56 Uhr

    Bis jetzt dachte ich mir nichts bei dem Titel. Habe wegen der Artikelbeschreibung den Trailer gesehen und jetzt will ich es unbedingt spielen. Der Trailer gefällt mir echt und das ist genau meine Art Indie-Spiel. Da freue ich mich drauf🙂

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  5. Katanameister 415700 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 05.05.2026 - 12:09 Uhr

    Gucke mir das nachher mal an, tippe aber darauf, dass ich es nicht zocken werde.

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  6. RappScallion 40940 XP Hooligan Krauler | 05.05.2026 - 12:14 Uhr

    Das Männeken sieht echt bescheiden aus, aber ich mag Parkour-Spiele, also wird reingeschaut.

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