Xbox Game Pass: Dieses PC-Spiel ist ab heute neu im Abo

Ab heute erweitert Pax Dei das Angebot des Xbox Game Pass und steht ab dem 16. Oktober 2025 für PC-Spieler zur Verfügung. Das Online-Rollenspiel ist im Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass enthalten und bringt frischen Wind in die Abo-Bibliothek.

Mit seiner offenen Welt, der detailreichen Grafik und dem Fokus auf gemeinschaftlichem Gameplay bietet Pax Dei ein umfangreiches Spielerlebnis, das besonders Fans von Sandbox-MMOs und Fantasy-Rollenspielen anspricht.

In Pax Dei errichten Spieler eigene Siedlungen, handeln mit anderen und stellen sich gemeinsam den Herausforderungen einer dynamischen Welt.

Das Spiel legt besonderen Wert auf soziale Interaktion, Handwerk und Entdeckung, wodurch es sich von klassischen Online-Rollenspielen unterscheidet. Mit dem Start im Xbox Game Pass erhalten Mitglieder nun die Möglichkeit, direkt zum Launch ohne zusätzliche Kosten einzusteigen und die vielseitige Welt von Pax Dei zu erkunden.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

16. Oktober 2025 – Pax Dei (PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Damit setzt Microsoft seine erfolgreiche Strategie fort, hochwertige Neuerscheinungen direkt zum Release im Xbox Game Pass bereitzustellen. Pax Dei reiht sich nahtlos in die Liste attraktiver Neuzugänge im Oktober 2025 ein und dürfte sowohl PC-Spieler als auch Fans von Online-Rollenspielen begeistern.