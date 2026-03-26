Xbox Game Pass: Dieses PC-Spiel ist als Preview heute verfügbar

Mit Nova Roma startet heute ein neues Game Preview auf dem Xbox Game Pass, das PC-Spieler in eine epische Welt voller Abenteuer entführt.

Ab dem 26. März 2026 können Xbox Game Pass-Abonnenten auf dem PC Nova Roma erleben.

Das Game Preview-Spiel bietet einen ersten Einblick in die epische Welt des Spiels und erlaubt Spielern, bereits vor dem finalen Release die Mechaniken, die Story und die strategischen Elemente zu testen.

Als Teil des Game Pass Ultimate und PC Game Pass können Abonnenten ab heute loslegen und die Vorschau direkt herunterladen.

Nova Roma verspricht ein tiefgehendes Spielerlebnis, bei dem Entscheidungen, Erkundung und taktisches Vorgehen im Vordergrund stehen. Spieler schlüpfen in eine Rolle, die sie durch politische Intrigen, militärische Herausforderungen und das Aufbauen einer Stadt führt, während sie das antike Rom nach eigenen Vorstellungen formen.

Die Integration in den Game Pass macht es für Abonnenten besonders einfach, das Spiel ohne zusätzliche Kosten auszuprobieren. Die Entwickler betonen, dass Feedback aus der Preview-Phase direkt in die finale Version des Spiels einfließen wird, sodass die Spieler aktiv am Entwicklungsprozess teilnehmen können.

Für Fans von Strategiespielen und antiken Settings ist Nova Roma ein PC-Pflicht-Titel im März 2026 und zeigt einmal mehr, wie der Xbox Game Pass spannende neue Inhalte direkt zu den Spielern bringt.