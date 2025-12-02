Xbox Game Pass: Dieses Premium-Spiel ist ab heute neu im Abo

Heute gibt es ein neues Spiel im Xbox Game Pass für alle Premium-Abonnenten!

Nicht Ultimate, sondern Premium ist heute dran! Lost Records: Bloom & Rage ist ab heute für alle Xbox Game Pass Premium-Abonnenten verfügbar!

Xbox Game Pass – Dezember 2025

02. Dezember 2025 – Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Wer gibt heute Lost Records: Bloom & Rage eine Chance?