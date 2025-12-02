Xbox Game Pass: Dieses Premium-Spiel ist ab heute neu im Abo

Nicht Ultimate, sondern Premium ist heute dran! Lost Records: Bloom & Rage ist ab heute für alle Xbox Game Pass Premium-Abonnenten verfügbar!
Xbox Game Pass – Dezember 2025
- 02. Dezember 2025 – Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Wer gibt heute Lost Records: Bloom & Rage eine Chance?
Ist auch nicht so meins, glaube ich.
Kann man ja mal anspielen
Das wird auf jeden Fall sofort gespielt wenn ich heute von der Arbeit komme habe ich schon richtig Lust.
Zum entspannen vor der Spätschicht ganz okay denk ich, Download wird angeschmissen.
Antesten kann ich es ja mal.