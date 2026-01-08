Xbox Game Pass: Dieses RPG-Klassiker-Highlight ist ab heute neu im Abo

Final Fantasy eröffnet den Januar im Xbox Game Pass und markiert den nächsten großen Zugang des neuen Jahres.
Ab heute, dem 8. Januar 2026, steht der Titel über Cloud, Xbox Series X|S und PC zur Verfügung und erscheint gleichzeitig in Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass. Die Veröffentlichung bringt Final Fantasy somit direkt zum Start des Monats in alle relevanten Bereiche des Abodienstes.
Xbox Game Pass – Januar 2026
- 08. Januar 2026 – Final Fantasy – (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Wer von euch wird diesen Klassiker im Abo spielen?
