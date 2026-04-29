Xbox Game Pass: Dieses Spiel bringt brutale Shooter-Action und Superkräfte ins Abo

Eine explosive Singleplayer-Kampagne mit Slow-Motion und Stealth-Kills startet heute im Xbox Game Pass.

Am 29. April 2026 erweitert Xbox Game Pass sein Spieleangebot um Trepang2, das für Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar sein wird. Der Titel ist Teil von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass.

Im Mittelpunkt steht ein entflohener Soldat ohne Erinnerung an seine Vergangenheit, der mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet ist. Die Geschichte setzt auf eine düstere Rachemission, bei der sich der Protagonist einer unbekannten Bedrohung stellt, während er seine eigene Herkunft Stück für Stück aufdeckt.

Das Gameplay kombiniert schnelle Feuergefechte mit Stealth-Mechaniken und übernatürlichen Fähigkeiten. Spieler können die Zeit verlangsamen, um Projektilen auszuweichen, Gegner lautlos aus dem Schatten ausschalten oder sich vollständig unsichtbar machen, um taktische Vorteile zu nutzen.

Ergänzt wird das System durch einen stark auf Nahkampf ausgelegten Kampfstil. Kombinationen aus Schlägen, Tritten und Bewegungsmanövern sollen dabei ermöglichen, ganze Gegnergruppen in schneller Abfolge auszuschalten.

Trepang2 setzt dabei auf eine klassische Einzelspieler-Struktur mit Fokus auf Tempo, Action und überzeichnete Kampfmechaniken, die klar auf intensive Gefechte ausgelegt sind.

Xbox Game Pass – April 2026

29. April 2026 – Trepang2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass

Hier gibt es noch einen Trailer zum Spiel für euch: