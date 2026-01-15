Xbox Game Pass: Dieses Spiel bringt frischen Familienzauber im Abo

My Little Pony A Zephyr Heights Mystery galoppiert ab sofort in den Game Pass und bringt frischen Familienzauber auf Cloud, Konsole, Handheld und PC.

Zum Start in den 15. Januar 2026 erweitert Microsoft sein Aboangebot um einen farbenfrohen Neuzugang. My Little Pony A Zephyr Heights Mystery ist ab heute im Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und im PC Game Pass verfügbar und kann über Cloud, Konsole, Handheld und PC gespielt werden.

Der Titel entführt euch in ein leicht zugängliches Abenteuer rund um die beliebten Charaktere aus dem My Little Pony-Universum.

Spieler erkunden die Höhen von Zephyr Heights, lösen kleine Rätsel und erleben eine Geschichte, die sich besonders für ein jüngeres Publikum eignet, aber auch Fans der Marke anspricht.

Die Umsetzung setzt auf eine bunte Präsentation, einfache Steuerung und kurze Missionen, die sich ideal für entspannte Sessions eignen.

Xbox Game Pass – Januar 2026

  • 15. Januar 2026 – My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Wer von euch wird das Spiel heute ausprobieren?

