Xbox Game Pass: Dieses Spiel erscheint heute im Abo

Es ist schon wieder so weit und mit Far Cry New Dawn (Cloud, Konsole und PC) steht heute am 04. Februar 2025 für Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Game Pass Standard der nächste Titel in den Startlöchern

Außerdem werden in Kürze schon die nächsten Spiele für den Xbox Game Pass im Februar bekannt gegeben. Wir halten euch auf dem Laufenden, versprochen!

Xbox Game Pass – Februar 2025

04. Februar 2025 – Far Cry New Dawn

Weiter wurde verkündet, welche Spiele im Februar aus dem Abo fliegen.

