Xbox Game Pass: Dieses Spiel erscheint in der neuen Woche im Abo

Für die neue Woche ist bisher ein Spiel bekannt, das garantiert im Xbox Game Pass-Abonnement landen wird!

In der Woche der Gamescom 2025 erscheint das Spiel Herdling vom Schweizer Entwicklerstudio Okomotive im Xbox Game Pass. Der Titel wird ab dem 21. August als Day-One-Veröffentlichung im Abonnement verfügbar sein.

Xbox Game Pass – August 2025

21. August 2025 – Herdling

Herdling ist ein atmosphärisches Einzelspieler-Abenteuer, in dem ihr die Rolle eines jungen Hüters übernehmt, der mit einer Herde mystischer Kreaturen durch alpine Landschaften zieht.

Das Spiel legt den Fokus auf Erkundung, Umwelteinflüsse und Rätsellösungen. Dynamische Wetterbedingungen wie Schneestürme und Lawinen beeinflussen den Spielverlauf. Die musikalische Untermalung stammt von Joel Schoch und greift auf alpine Klangmotive zurück.

Im Rahmen der Gamescom wird zudem über einen möglichen Shadow Drop eines weiteren Titels im Xbox Game Pass spekuliert. Konkrete Informationen dazu liegen bislang nicht vor. Microsoft hatte in der Vergangenheit bereits unangekündigte Veröffentlichungen während großer Events vorgenommen.