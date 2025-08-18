Xbox Game Pass: Dieses Spiel erscheint in der neuen Woche im Abo

6 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Für die neue Woche ist bisher ein Spiel bekannt, das garantiert im Xbox Game Pass-Abonnement landen wird!

In der Woche der Gamescom 2025 erscheint das Spiel Herdling vom Schweizer Entwicklerstudio Okomotive im Xbox Game Pass. Der Titel wird ab dem 21. August als Day-One-Veröffentlichung im Abonnement verfügbar sein.

Xbox Game Pass – August 2025

Herdling ist ein atmosphärisches Einzelspieler-Abenteuer, in dem ihr die Rolle eines jungen Hüters übernehmt, der mit einer Herde mystischer Kreaturen durch alpine Landschaften zieht.

Das Spiel legt den Fokus auf Erkundung, Umwelteinflüsse und Rätsellösungen. Dynamische Wetterbedingungen wie Schneestürme und Lawinen beeinflussen den Spielverlauf. Die musikalische Untermalung stammt von Joel Schoch und greift auf alpine Klangmotive zurück.

Im Rahmen der Gamescom wird zudem über einen möglichen Shadow Drop eines weiteren Titels im Xbox Game Pass spekuliert. Konkrete Informationen dazu liegen bislang nicht vor. Microsoft hatte in der Vergangenheit bereits unangekündigte Veröffentlichungen während großer Events vorgenommen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DennisG89 76740 XP Tastenakrobat Level 3 | 18.08.2025 - 06:16 Uhr

    sieht irgendwie etwas langweilig aus, lasse mich aber gerne eines besseren belehren

    1
  2. Katanameister 180320 XP Battle Rifle Man | 18.08.2025 - 06:28 Uhr

    An sich ganz interessant, nur hab ich zu viele andere Spiele, die zuerst gezockt werden müssen.

    0
  5. Robilein 1143890 XP Xboxdynasty Legend Silber | 18.08.2025 - 11:31 Uhr

    Wow, das sieht fantastisch aus. Genau was für mich als Indie-Fan. Tolle Grafik und Soundtrack, sieht mal wieder nach einer emotionalen Story aus.

    Danke für die Info, Vorinstallation ist gestartet.

    0

Hinterlasse eine Antwort