Xbox Game Pass: Dieses Spiel erscheint in der neuen Woche im Abo

In der Woche der Gamescom 2025 erscheint das Spiel Herdling vom Schweizer Entwicklerstudio Okomotive im Xbox Game Pass. Der Titel wird ab dem 21. August als Day-One-Veröffentlichung im Abonnement verfügbar sein.
Xbox Game Pass – August 2025
- 21. August 2025 – Herdling
Herdling ist ein atmosphärisches Einzelspieler-Abenteuer, in dem ihr die Rolle eines jungen Hüters übernehmt, der mit einer Herde mystischer Kreaturen durch alpine Landschaften zieht.
Das Spiel legt den Fokus auf Erkundung, Umwelteinflüsse und Rätsellösungen. Dynamische Wetterbedingungen wie Schneestürme und Lawinen beeinflussen den Spielverlauf. Die musikalische Untermalung stammt von Joel Schoch und greift auf alpine Klangmotive zurück.
Im Rahmen der Gamescom wird zudem über einen möglichen Shadow Drop eines weiteren Titels im Xbox Game Pass spekuliert. Konkrete Informationen dazu liegen bislang nicht vor. Microsoft hatte in der Vergangenheit bereits unangekündigte Veröffentlichungen während großer Events vorgenommen.
sieht irgendwie etwas langweilig aus, lasse mich aber gerne eines besseren belehren
An sich ganz interessant, nur hab ich zu viele andere Spiele, die zuerst gezockt werden müssen.
Sieht zum entspannen aus.
Sieht stinklangweilig aus. Hoffentlich ist das nicht alles für die Woche.
Wow, das sieht fantastisch aus. Genau was für mich als Indie-Fan. Tolle Grafik und Soundtrack, sieht mal wieder nach einer emotionalen Story aus.
Danke für die Info, Vorinstallation ist gestartet.
Das Spiel hat mich von den Bildern direkt gepackt.