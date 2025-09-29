Xbox Game Pass: Dieses Spiel erscheint in der neuen Woche im Abo bisher

Ab dem 30. September 2025 könnt ihr Lara Croft and the Guardian of Light im Xbox Game Pass Standard spielen. Damit erweitert Microsoft den Abo-Service um einen beliebten Klassiker, der auf Cloud, Konsole und PC verfügbar ist.

Besitzer des Game Pass Ultimate und des PC Game Pass erhalten ebenfalls Zugang, aber für viele Spieler ist besonders spannend, dass das Action-Adventure jetzt auch im Standard-Abo enthalten ist.

In Lara Croft and the Guardian of Light begleitet ihr die berühmte Archäologin auf ein Abenteuer voller Rätsel, Kämpfe und Erkundungen. Gemeinsam mit dem Krieger Totec gilt es, uralte Tempel zu durchqueren, Fallen zu überwinden und mächtige Artefakte zu bergen. Das Spiel kombiniert klassische Tomb-Raider-Elemente mit einer isometrischen Perspektive und actionreichem Koop-Gameplay.

Der Titel bietet sowohl Solo-Abenteuer als auch ein packendes Koop-Erlebnis, bei dem ihr Seite an Seite mit Freunden Rätsel löst und euch durch Gegnerhorden kämpft. Damit ist Lara Croft and the Guardian of Light auch heute noch ein Geheimtipp für alle, die spannende Koop-Spiele und intensive Action-Adventure lieben.

Xbox Game Pass – September 2025

30. September 2025 – Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Durch die Aufnahme in den Xbox Game Pass Standard wird das Spiel nun für eine noch größere Community zugänglich. Wer also auf der Suche nach einem mitreißenden Klassiker ist, der Action und Puzzle-Elemente perfekt vereint, sollte unbedingt reinschauen.

Darüber hinaus werden in Kürze die neuen Xbox Game Pass-Spiele von Microsoft offiziell verkündet. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.