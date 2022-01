Xbox Game Pass: Dieses Spiel erscheint in der neuen Woche

Xbox Game Pass Abonnenten wurden in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten ausgiebig verwöhnt und mit zahlreichen neuen Spielen ausgestattet.

In der neuen Woche erscheint dazu Taiko no Tatsujin: The Drum Master direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass Abonnement und erweckt euren Trommlergeist! Wählt aus über 70 Liedern und spielt mit Freunden im lokalen Mehrspielermodus und in Online-Ranglistenspielen.

Xbox Game Pass – Januar 2022

27. Januar 2022 – Taiko no Tatsujin: The Drum Master

Sollte es keine weiteren Überraschungen geben, sollte es das für Januar 2022 gewesen sein. Darüber hinaus wird Microsoft in Kürze die Spiele für den Monat Februar 2022 bekannt geben. Wir halten euch selbstverständlich auf dem neuesten Stand.