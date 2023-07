Xbox Game Pass: Dieses Spiel erscheint überraschend im Abo

Der Xbox Game Pass füllt sich auch im Juli 2023 wieder mit einigen Videospielperlen. Mit dabei ist auch eine neue Überraschung: Maquette. Das Spiel wird direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass-Abonnement erhältlich sein.

Maquette ist ein rekursives First-Person-Puzzlespiel, das euch in eine Welt entführt, in der jedes Gebäude, jede Pflanze und jedes Objekt gleichzeitig winzig und atemberaubend groß ist. Maquette macht dies möglich, indem es die Welt in einer MC Escher-esken Weise in sich selbst verdreht.

Wenn ihr euch in das Zentrum der Welt begebt, werdet ihr euch wie ein Riese fühlen, der Gebäude und Mauern überragt. Aber wenn ihr euch weiter nach draußen wagt, werdet ihr euch klein fühlen, da die Dinge immer größer werden – bis zu dem Punkt, an dem Risse im Boden zu Abgründen werden.

In Maquette erkundet ihr die Dimensionen alltäglicher Probleme in einer modernen Liebesgeschichte. Wo manchmal die kleinsten Probleme zu unüberwindbaren Hindernissen werden können.

Maquette erscheint am 19. Juli 2023 für Xbox und landet direkt zur Veröffentlichung im Game Pass.